LOT będzie latał z Wilna do Londynu. Polska spółka wygrała przetarg

Sam przetarg został rozstrzygnięty w piątek. Będzie to połączenie z lotniska w Wilnie do portu lotniczego Londyn-City, mieszczącego się niemal w środku brytyjskiej metropolii.

Jak podaje PAP, Masiulis powiedział, że to połączenie, na które bardzo czekał litewski biznes. Dotychczas do stolicy Wielkiej Brytanii latali bowiem z Wilna jedynie przewoźnicy niskokosztowi, i to tylko na mocno oddalone od centrum lotniska Luton i Stansted. Połączenia z Londynem-City lub Heathrow nie było.

Mariulis podkreślił, że przez brak takiej relacji Litwa straciła sporo inwestycji. Dodał, że jeśli uda się podpisać umowę do końca roku, to samoloty LOT-u do Londynu zaczną latać w maju 2019 roku. Samoloty do stolicy Wielkiej Brytanii mają latać dwa razy dziennie.