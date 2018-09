Samolotem z Warszawy do Lublina. PLL LOT uruchomiły nowe połączenie

- Mamy nadzieję, że nasza najnowsza propozycja przypadnie do gustu pasażerom. Na pokładzie naszych samolotów umożliwiamy im najszybszą i najwygodniejszą podróż między Warszawą-Lublinem, co jest warte podkreślenia szczególnie teraz, w trakcie dużych inwestycji infrastrukturalnych między tymi miastami, które wydłużają czas przejazdu pociągiem czy samochodem - powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

Ze stolicy do Lublina w linii prostej jest 153 km. Biorąc pod uwagę, że samoloty Bombardier Q400 mogą rozwinąć rozwinąć prędkość przelotową nawet 667 km/h lot będzie dość krótki. Naturalnie trzeba wziąć poprawkę na to, że samolot nie wykorzystuje pełnej prędkości na tak krótkich dystansach. W czas lotu wlicza się również czas startu i lądowania.

Rejsy odbywają się pięć razy w tygodniu (poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele). Do obsługi rejsów LOT przeznaczył turbośmigłowy samolot Bombardier Q400, na pokładzie którego znajduje się 78 foteli dla pasażerów.

Połączenie Warszawa-Lublin to 10. połączenie krajowe w siatce LOT-u. Oprócz niego LOT oferuje swoim pasażerom możliwość podróżowania z Warszawy: do Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańsku - informuje przewoźnik.