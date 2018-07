Lotnisko Chopina z mocnym wynikiem. 8 mln pasażerów w pół roku

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Liczba pasażerów stołecznego portu rośnie.

Lotnisko Chopina obsłużyło w pierwszej połowie roku o milion pasażerów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Warszawski port odprawił lub przyjął blisko 8 mln pasażerów.

Okęcie może pochwalić się mocnym wynikiem. Tylko w czerwcu 2018 roku stołeczny port lotniczy obsłużył 1,7 mln podróżnych. W całej pierwszej połowie roku, ich liczba urosła do blisko 8 mln. To o wzrost o 20,3 proc. - informuje Lotniska Chopina.

Czytaj także: Lotnisko Chopina bez połowy sklepów. Chaos i frustracja pasażerów na Okęciu

W ruchu krajowym z portu skorzystało 820 tys. osób. Dane te pokazują m.in., że pozycja warszawskiego lotniska jako atrakcyjnego punktu przesiadkowego w tej części Europy nieustannie wzrasta - informuje spółka.

- Nasz port konsekwentnie umacnia się na pozycji lidera w regionie – mówi Hubert Wojciechowski, Dyrektor Biura Marketingu i PR Lotniska Chopina. - W okresie styczeń-czerwiec liczba obsługiwanych pasażerów wzrosła o blisko 15 procent w porównaniu z rokiem 2017, a udział pasażerów tranzytowych zbliża się do poziomu 30 procent. Potwierdza to dynamicznie rosnący potencjał przesiadkowy regionu Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Hubert Wojciechowski.

Ryanair odwoła setki lotów. Początek problemów przewoźnika?

Port do swojej oferty dołożył 7 połączeń do: Bordeaux, Dubrownika, Hanoweru, Norymbergi, Kowna, Skopje i Singapuru. Zwłaszcza ten ostatni kierunek jest bardzo istotny z punktu widzenia ruchu do Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii.

Czytaj również: Strajk pilotów Ryanair. W szczycie sezonu podróżnych czekają utrudnienia

Jak informuje lotnisko, połowie 2018 roku port ma swojej ofercie 123 regularne kierunki do 52. państw, obsługiwane przez 33. przewoźników. Uwzględniając także loty czarterowe ze stołecznego lotniska polecieć można w sumie w 178. kierunkach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl