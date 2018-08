Baltona inwestuje na Okęciu. Nowe sklepy jeszcze w sierpniu

Fot. mat. prasowe Baltona planuje m.in. otwarcie sklepu regionalnego o nazwie Spirit of Poland

Pod koniec miesiąca na terenie warszawskiego Lotniska Chopina pojawią się trzy tymczasowe lokale handlowe – poinformował prezes PHZ Baltona Piotr Kazimierski. Firma chce do końca roku uruchomić 13 z 14 placówek na terenie lotniska.

Koszt takiej inwestycji to 30 mln zł. Baltona jest nowym operatorem powierzchni handlowej na Okęciu. Spółka podpisała z Polskimi Portami Lotniczymi umowę na dzierżawę 14 punktów.

To efekt upływającej 30 czerwca umowy z dotychczasowym operatorem - Lagardere Travel Retail. Pierwsze lokale będą tymczasowe, bo w pozostałych ciągle jeszcze toczą się prace budowlane.

Jeden z tymczasowych punktów będzie otwarty w strefie non-Schengen a drugi w Schengen. – Kolejne lokale będą oddawane sukcesywnie, po kilka na miesiąc – powiedział prezes Baltony.

Według Kazimierskiego sklepy mają łączyć tradycję z nowoczesnością. Będą w nich dostępne produkty polskich projektantów. Będzie także sklep regionalny o nazwie Spirit of Poland. W nim będą dostępne wyroby małych firm rodzinnych, np. słodycze z małych manufaktur. Oprócz tego Baltona otworzy sklepy wielobranżowe oraz kioski z prasą i książkami

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. odprawiło 15,8 mln pasażerów - to o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku br. do końca lipca port odprawił 9,9 mln osób - to o ponad 14,3 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. W ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 9 mln osób, a w krajowym ok. 1 mln osób. W sezonie lato 2018 port oferuje 123 połączenia regularne i 78 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

