Coraz bliżej kolejnego lotniska w Polsce. Na Podlasiu dokładają pieniądze na budowę

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Lotnisko w Białymstoku będzie gotowe jeszcze w tym roku

16 mln złotych dołoży samorząd województwa podlaskiego do budowy pasa startowego w Białymstoku. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

Całkowity koszt budowy to ok. 47 mln zł. Urząd marszałkowski dołożył się do inwestycji, ponieważ oferta wybrana w przetargu, była droższa niż pierwotnie zakładało miasto.

Lotnisko będzie przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich zabierających do 50 pasażerów. Ich zasięg to 1,5 - 2 tys. km. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień tego roku.

Podczas podpisania umowy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zapewnił, że pierwsze samoloty z Krwylan będą mogły startować wiosną 2019 r. Podkreślił też, że lotnisko może być w każdej chwili rozbudowane.

Inwestycja Białegostoku jest w pewnym stopniu badaniem rynku. Jeśli znajdą się operatorzy chętni do latania z Podlasia, wówczas może tam powstać port lotniczy z prawdziwego zdarzenia.

Na razie w Białymstoku powstaje pas startowy o wymiarach 1350 m na 30 m i pas trawiasty o wymiarach 840 m na 160 m. Wybudowane zostaną także: płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty postojowe. Będzie także strefa lądowania skoczków spadochronowych oraz infrastruktura techniczna i oświetlenie.

