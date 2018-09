Majątek Ruchu pod nadzorem sądowym

Fot. Włodzimierz Wasyluk

Warszawski Sąd Okręgowy ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego nad dystrybutorem prasy. Jest nim spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Warszawski sąd restrukturyzacyjny połączył wnioski o upadłość i sanację spółki i zadecydował o ich wspólnym rozpoznaniu – pisze Puls Biznesu. Wnioski zostały złożone w połowie sierpnia przez ZPR Media oraz Time (oba kontrolowane przez Zbigniewa Benbenka). Majątek Ruchu został też zabezpieczony przez objęcie go przez nadzorcę sądowego.

Jak informuje dziennik, do wydziału upadłościowo-restrukturyzacyjnego nie wpłynął na razie wniosek o przyspieszone postępowanie układowe. To o tyle istotne, że o złożeniu takiego wniosku zakładającego udział wierzycieli, którym spółka zalega więcej niż 1 mln zł, Ruch poinformował 31 sierpnia. Jego niewpłynięcie może być spowodowane np. tym, że być może został wysłany pocztą.

Ruch szuka nowego inwestora. Spółka zarobi na zakazie handlu w niedzielę

Po jego wpłynięciu to od decyzji sądu zależeć będzie, czy w pierwszej kolejności będzie rozpoznawany wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, czy też połączone wnioski upadłościowe i sanacyjne. Możliwym rozwiązaniem jest jeszcze to, że sąd upadłościowy przejmie również wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Wprawdzie pierwszeństwo ma wniosek restrukturyzacyjny, ale prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest od tego odejście.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl