Marek Chrzanowski - prezes KNF w ogniu oskarżeń

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jest oskarżany przez Leszka Czarneckiego wymuszenie zapłaty 40 mln zł w zamian za "ochronę" Getin Noble Banku przed upadłością. Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza", a my sprawdzamy, kim jest niespełna 40-letni przewodniczący KNF, do niedawna pracownik naukowy SGH.

Karuzela w Radzie Polityki Pieniężnej

W styczniu 2016 Senat z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. We wrześniu 2016 złożył rezygnację z członkostwa w Radzie, co motywował względami osobistymi. Wcześniej tylko raz zdarzyło się, by ktoś dobrowolnie zrezygnował z zasiadania w Radzie (uczyniła to Zyta Gilowska, ale zmusiła ją do tego choroba).