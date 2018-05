Wyjaśnienia Zuckerberga w Parlamencie Europejskim będą transmitowane

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom szef Facebooka wystąpi w Brukseli w świetle kamer. Ale jego zeznania przed unijnym parlamentem będą miały zupełnie odmienny charakter niż słynne wysłuchanie w amerykańskim Kongresie.

Mark Zuckerberg przylatuje na Stary Kontynent, aby gasić pożar związany z aferą Cambridge Analytica. Okazało się, że firma wykorzystywała prywatne dane użytkowników największego na świecie portalu społecznościowego, aby łatwiej wpływać na wyniki wyborów w USA, Wielkiej Brytanii, Indiach czy Kenii.

Facebook i sposób, w jaki traktuje dane użytkowników, zostały wzięte na celownik. W rezultacie Zuckerberg w kwietniu przez dwa dni odpowiadał na pytania kongresmenów na specjalnej sesji na Kapitolu. Teraz złoży wyjaśnienie także europarlamentarzystom.

O podobnym przesłuchaniu jak przed Kongresem nie ma jednak mowy. Spotkanie w Parlemencie Europejskim będzie miało charakter znacznie bardziej kameralny. Obecni będą po prostu najważniejsi politycy europarlamentu na czele z jego szefem Antonio Tajanim.

Początkowo rozmowa miała mieć charakter spotkania za zamkniętymi drzwiami. Ale podniosły się przeciwko temu głosy protestu. „Wielka szkoda, że to nie jest wysłuchanie publiczne” – napisała na Twitterze Vera Jourova, komisarz Komisji Europejskiej do spraw sprawiedliwości.

Pracy bez Facebooka nie znajdziesz

Na początku Tajani nie chciał słyszeć o transmisji ze spotkania. Skrytykował nawet Jourovą, że miesza się w sprawy Europarlamentu.

Jednak po fali krytyki zmienił zdanie. „Rozmawiałem dziś z panem Zuckerbergiem o możliwości transmisji naszego spotkania w sieci. Jestem szczęśliwy, że mogę ogłosić, że zgodził się na to” – napisał dziś Tajani na Twitterze.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30