Mieszkanie+. Oto, jak idą postępy w rządowym programie

Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK W trakcie realizacji jest 27 projektów w ramach Mieszkania+

- Aktualnie w ramach programu Mieszkanie+ w realizacji jest 27 projektów, w ramach których powstaje ponad 9 tys. 681 mieszkań - pochwalił się w niedzielę koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz.

Cytowany przez PAP Barszcz zaznaczył, że wśród tych 10 tys. mieszkań są już zrealizowane inwestycje: Biała Podlaska, Kępno oraz projekty na terenie gminy Jarocin. W wykazie są ponadto ujęte inwestycje w trakcie realizacji, jak Kępice, Katowice, Gdynia.



Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta, pozostałe inwestycje w ramach programu Mieszkanie+ zlokalizowane są na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Torunia, Wałbrzycha, Dębicy, Pelplina, Skawiny, Radomia, Świdnika, Łowicza, Zamościa, gminy Kobierzyce, Łodzi oraz Zakliczyna.

Jak informował Barszcz, do końca roku planowany stan realizacji to blisko 30 tys. mieszkań z ostateczną decyzją inwestycyjną. Wartość tych inwestycji to 8,7 mld zł.

- Analizujemy natomiast inwestycje, w ramach których może powstać 117 tys. mieszkań w ramach rządowego program - mówił Barszcz. Jak dodał, to łącznie 406 projektów o wartości 33,7 mld zł.

Mieszkanie+ to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym.

Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału. W ramach programu utworzony został także Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe, zarówno w małych, jak i dużych miastach. W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

