Bezpańskie Mieszkanie+. "Rząd się tym zajmie"

Mieszkanie+, czyli jeden ze sztandarowych programów rządu, wypadło podczas rekonstrukcji spod skrzydeł ministra infrastruktury. Kto teraz będzie za niego odpowiadał?

Dotychczas ze realizację programu odpowiadał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Ale władze PiS najwyraźniej nie były zadowolone z postępów. W lecie prezes Jarosław Kaczyński ponaglał Adamczyka, a podczas styczniowej rekonstrukcji całe budownictwo wypadło z kompetencji kierowanego przez Adamczyka resortu.

Jak pisaliśmy we wtorek, premier Morawiecki zaplanował wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i "przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej". Niestety, nic więcej nie wiadomo. Pojawiły się natomiast plotki, że Mieszkanie+ ma trafić pod skrzydła nowego ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

- Kto będzie zajmował się Mieszkaniem+? - zapytaliśmy ministra Kwiecińskiego. - Rząd, jak zwykle - ucina Kwieciński. - Ale kto personalnie? - dopytujemy. - Premier Mateusz Morawiecki - słyszymy.

- To premier odpowiada za podział obowiązków w całym rządzie - mówi minister. A czy chciałby się tym programem zajmować? - Proszę mi takich pytań nie zadawać. Ja jestem od roboty, więc co dostaję, to robię - podsumowuje.

Mieszkanie+ to jeden z głównych programów rządu PiS. W jego ramach w 17 miastach Polski mają powstać mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności.