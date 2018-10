Miliony Fundacji Czartoryskich w Liechtensteinie. Resort kultury idzie do sądu

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Ministerstwo kultury idzie do sądu w sprawie Fundacji Czartoryskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie Fundacji Czartoryskich, która przelała 100 mln euro do fundacji Le Jour Viendra w Liechtensteinie. Zdaniem resortu to niezgodne z przepisami prawa oraz statutem fundacji.

O tym, że ministerstwo zdecydowało się na taki krok, poinformowało Radio ZET.

.@RadioZET_NEWS Ministerstwo Kultury wystąpiło do sądu o stwierdzenie niezgodności działania Fundacji XX. Czartoryskich z przepisami prawa i statutem. Chodzi o przelanie milionów euro na fundację Le Jour Viendra w Liechtensteinie. pic.twitter.com/oLtbKunHQY -- Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 5 października 2018

Chodzi o sprawę, którą opisywaliśmy już w money.pl wielokrotnie. Wiosną fundacja przelała do innej fundacji - Le Jour Viedra w Liechtensteinie - m. in. 100 mln euro, które otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach transakcji sprzedaży 86 tys. obiektów muzealnych, budynków i biblioteki. Symbolem zawartej umowy był najcenniejszy obiekt w nabytej kolekcji, czyli obraz Leonarda DaVinci "Dama z łasiczką".

16 stycznia tego roku do krakowskiego sądu rejestrowego wpłynął wniosek o likwidacje Fundacji. Powód? Brak środków na dalszą działalność. Jej kontynuatorem ma być Le Jour Viedra.

Dlaczego, żeby prowadzić swoje działania Czartoryscy, musieli przenosić pieniądze do nowej fundacji w Liechtensteinie? W oświadczeniu fundacja wskazywała wówczas, że winne są "przepisy prawa, które funkcjonują w Polsce, a które zostały uchwalone jeszcze w okresie PRL".

Zdaniem Fundacji XX. Czartoryskich mają one mankamenty, "które skutecznie blokują rozwój Fundacji z dużymi zasobami finansowymi".

Cała procedura nie spodobała się resortowi kultury, który teraz sprawę chce wyjaśnić w sądzie.

