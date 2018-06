Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy 120 mln zł na drogi w siedmiu województwach

Fot. Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury przygotuje inwestycje w siedmiu województwach

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji 12 programów inwestycji drogowych. Ich łączny koszt to ok. 120 mln zł.

Za te pieniądze m.in. powstaną plany budowy i rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych. Powstaną też chodniki i sygnalizacja świetlna. Zadania będą realizowane w siedmiu województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim.



WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Za ministerialne pieniądze do 2020 r przygotowana ma być cała dokumentacja, która jest niezbędna do rozbudowania odcinków autostrady A4 Wrocław - Krzyżowa i A18 Krzyżowa - Golnice. Łącznie to ponad 100 km dróg.

Po przebudowie drogi mają być dostosowane do parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady.

Na Dolnym Śląsku powstanie poza tym ponad pół km chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości. Inwestycja ma być zrealizowana w tym roku.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W tym roku w miejscowości Brzeg powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2022.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W tym roku w Nowym Targu powstaną dwa chodniki wzdłuż dróg krajowych nr 47 i 49. Łącznie prawie kilometr.

Poza tym ministerstwo zakłada też inwestycję na lata 2018-2020. W ciągu autostrady A4 powstać ma węzeł Niepołomice.

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę jezdni autostrady, tj. budowę pasów włączenia i wyłączania na odc. A4 Kraków – Tarnów,

- budowę łącznic węzła typu WB (częściowo bezkolizyjnego), wyposażonego w łącznice bezpośrednie,

- budowę dwóch rond jednopasmowych typu średniego na skrzyżowaniu łącznic węzła z drogą wojewódzką.

Tę inwestycję współfinansuje samorząd.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Do 2020 r przygotowana ma być cała dokumentacja, która jest niezbędna do rozbudowania drogi ekspresowej S19 na 15-km odcinku Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Do 2020 r przygotowane mają być dokumentacje wymagane do budowy ponad 30 km autostrady na odcinku Biała Podlaska - granica państwa .

Poza tym do 2021 r przeprowadzone mają być badania archeologiczne oraz powstać ma koncepcja programowa niezbędna do budowy drogi S17 Piaski - Hrebenne.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W tym roku w miejscowości Brzeziny powstanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 72.

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych powstanie także w tym roku na drodze krajowej w miejscowości Zgierz.

Ponadto w Łódzkiem rozebrany będzie most w miejscowości Dobra na drodze krajowej nr 14 oraz powstanie nowy przepust. Inwestycja zrealizowana będzie w tym roku.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W miejscowości Suchań na drodze krajowej nr 10 powstaną w tym roku dwie sygnalizacje świetlne.

