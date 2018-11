Mocne słowa poszkodowanych w aferze GetBack. Uderzają nie tylko w Czarneckiego

List skierowany do najważniejszych urzędników w Polsce oraz prezesów największych banków działających na naszym rynku to pokłosie wybuchu afery KNF. Jej główny bohater – Leszek Czarnecki – to równocześnie właściciel m.in. Idea Banku. A to właśnie Idea Bank bez odpowiedniej licencji pośredniczył w sprzedaży trefnych, jak się okazało, obligacji GetBacku, za co zresztą został po wybuchu afery wpisany na listę ostrzeżeń publicznych.