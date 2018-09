"Money. To się liczy". Prezes LOT o sytuacji w firmie

Pierwszym gościem "Money. To się liczy" jest Rafał Milczarski, prezes PLL LOT. Pytamy o to, jak zarząd spółki próbuje załagodzić sytuację wewnątrz firmy, by nie dopuścić do strajku związkowców. W drugiej części Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju Work Service o tym, co czeka polski rynek pracy.

Atmosfera w LOT wciąż napięta. Z jednej strony zarząd próbuje załagodzić spory ze związkami zawodowymi, z drugiej Pracodawcy RP domagają się pieniędzy, bo darmowych biletów nie udało im się wykorzystać. O kulisach opowiada prezes Rafał Milczarski.

Na program "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 9.15.