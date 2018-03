Morawiecki kłamie ws. kredytów frankowych? "Z dokumentów wynika, że BZ WBK takie kredyty udzielał"

- Z dokumentów i informacji, które łatwo zidentyfikować, wynika, że takie kredyty były przez BZ WBK udzielane - powiedział Marek Rzewuski, wiceprezes stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu", pytany o to, czy premier Morawiecki kłamał w tej sprawie.



Przedstawiciel organizacji frankowiczy (czyli osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach) odniósł się tym samym w programie "Money. To się liczy" do stwierdzenia premiera Mateusza Morawieckiego, że za jego prezesury bank BZ WBK nie udzielał kredytów w obcych walutach. - Oczekiwalibyśmy reakcji premiera na problem. Podejmowaliśmy próby, żeby zajął się tą sprawą jeszcze jak był wicepremierem. Nie chciał się nawet jednak z nami spotkać, co jest znamienne - stwierdził Rzewuski.

Powiedział także, że frankowiczom nie chodzi o przywileje, jakimi nie cieszą się inni kredytobiorcy, a jedynie o ich zrównanie z pozostałymi.