Morawiecki zapowiada koniec nagród w rządzie. Ostra riposta Balcerowicza

- Czy ten PR będzie skuteczny, to nie wiem. Natomiast twierdzę, że jeśli ktoś bardzo źle rządzi, to nic nie powinien pobierać, a najlepiej żeby nie rządził – tak prof. Leszek Balcerowicz w programie „Money. To się liczy” skomentował zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że nie będzie już premii i nagród w rządzie.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmniejszenie liczby wiceministrów i likwidację nagród dla sekretarzy stanu. Więcej: Morawiecki zmniejszy liczbę wiceministrów i zlikwiduje premie