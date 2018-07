"Jedna z największych inwestycji na Odrze od czasów II wojny światowej". Będzie nowy most

Fot. geoportal.gov.pl Obecnie kierowcy chcący pokonać Odrę muszą korzystać z promu

W miejscowości Milsko w województwie lubuskim powstanie nowy most przez Odrę. Zastąpi on mniej wygodną, funkcjonującą obecnie przeprawę promową.

Jest już decyzja w sprawie parametrów mostu, co oznacza zielone światło na dalszą realizację projektu - chwali się wykonawca, Mota-Engil Central Europe. Nowa inwestycja znacząco skróci czas przejazdu, łącząc Zieloną Górę ze Wschową.

Czytaj też: Drogi w Polsce. Adamczyk: S1 pojedziemy w 2023 roku

Most przez Odrę ma mieć 380 metrów długości. Dodatkowo powstanie krótki, 16-metrowy most przez rzekę Śmig. Oprócz tego w ramach inwestycji powstanie 9,2 km drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie. Wartość kontraktu to 73 mln zł.

Dziś w Milsku działa przeprawa promowa, która sprawia spore utrudnienia w ruchu. W okolicy brakuje mostów drogowych przez Odrę, dlatego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zdecydował się na inwestycję w Milsku.

Zobacz też: Na drogi ekspresowe poczekamy dekadę? Brakuje ponad 3600 km

"To jedna z największych inwestycji na Odrze od czasów II wojny światowej" - czytamy w informacji prasowej Mota-Engil Central Europe. - Ta inwestycja zakłada budowę bardzo ciekawego obiektu. To jedno z najciekawszych zadań w Polsce, biorąc pod uwagę kwestie techniczne - wyjaśnia Artur Salachna, Dyrektor Kontraktu, Mota-Engil Central Europe. Jak tłumaczy, most budowany będzie między innymi z zastosowaniem technologii betonowania wspornikowego.

Czytaj też: Drogi ekspresowe i autostrady opóźnione. Sprawdziliśmy, które trasy otworzą się jeszcze w wakacje

Prace budowlane powinny rozpocząć się na początku 2019 roku. Obecnie wykonawca jest w trakcie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Później będzie miał 26 miesięcy na roboty budowlane.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

ość kontraktu ok 73 mln PLN

ość kontraktu ok 73 mln PLN