Most+, którego nikt nie potrzebuje. Burmistrz: to prezent dla siostry premiera

Fot. JAN BIELECKI Premier chce zbudować 22 nowe mosty w kilka lat

Nowy most ma połączyć gminy Oborniki Śląskie i Miękinia na Dolnym Śląsku. Rządowe plany jednak są gminom nie w smak. Będą musiały wydać pieniądze na most, który zdaniem burmistrza Obornik, połączy puste pola.

Plan budowy mostu na wysokości Urazu na Dolnym Śląsku znalazł się w rządowym programie przed paroma dniami. Plany zaskoczyły samorządowców – pisze "Gazeta Wrocławska".

Nowy most, którego 20 proc. kosztów inwestycji będzie musiała pokryć gmina, został zaplanowany kilka kilometrów od zbudowanego zaledwie 5 lat temu mostu w Brzegu. Na dodatek rzeka na wysokości Urazu jest najszersza w swoim biegu, co podroży budowę - zaznacza dziennik.

Czytaj więcej: Premier chce zbudować 22 nowe mosty w kilka lat

Gminy nie tylko o planie budowy mostu nie wiedziały, ale i o niego nie zabiegały – pisze "Gazeta Wrocławska". – Dzisiaj pieniądze trzeba włożyć w skomunikowanie mostu w Brzegu Dolnym z autostradą A4 i drogą ekspresową S5. To jest klucz dla północy Dolnego Śląska – zaznacza burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.

Kornel Morawiecki krytykuje syna. "Te słowa nie były do końca właściwe". Zobacz wideo:

Również znany wrocławski architekt Stanisław Lose, cytowany przez "Wrocławską", dziwi się inwestycji i potwierdza, że środki powinny zostać przekierowane na połączenie istniejącej nowej drogi prowadzącej od mostu w Brzegu Dolnym z autostradą A4.

Po co więc most, którego nikt właściwie nie chce? Zdaniem burmistrza, może to być prezent premiera Mateusza Morawieckiego dla siostry Anny, która najprawdopodobniej będzie kandydatką PiS na burmistrza Obornik Śląskich – pisze "Gazeta Wrocławska". Rodzina Morawieckich ma bowiem dom pod Obornikami.

Zobacz też: Mosty w Polsce. Lokalne są w złym stanie. Samorządy kombinują

Jak zaznacza cytowany przez lokalny dziennik burmistrz, oficjalnie Anna Morawiecka nie zgłosiła chęci kandydowania, ale ruchy lokalnego PiS mają na to wskazywać.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl