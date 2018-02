Multimedia Polska przyśpieszą internet. Łącze 100G od Hawe Telekom

Fot. Multimedia Polska Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska zdecydował o podpisaniu umowy na szybsze łącze internetowe

Zanim dojdzie do podpisania ostatecznych umów przejęcia Multimedia Polska przez UPC, kablówka postanowiła zwiększyć ofertę dla klientów o szybki internet. Podpisała umowę z Hawe Telekom, która właśnie kończy modernizację swoich światłowodów. Przepustowość wzrośnie do 8Tbs.

Sieć kablowa Multimedia Polska postanowiła nie czekać na przejęcie przez UPC i już podjęła decyzję o podwyższeniu prędkości internetu dla klientów. Wydzierżawiła od Hawe Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G, poinformowało HT.

- Z grupą kapitałową Multimedia Polska współpracujemy od 2009 roku, jest to jeden z naszych kluczowych klientów - powiedział Dominik Drozdowski, wiceprezes Hawe Telekom.

- Jestem przekonany, że usługi dzierżawy pasma 100G w sieci Hawe będą spełniały wszystkie nasze oczekiwania. Testy zakupionych usług przebiegły wzorowo. Liczymy na dalszy rozwój współpracy - powiedział Jacek Głaz, dyrektor departamentu planowania sieci Multimedia Polska.

Hawe Telekom wprowadziła do swojej oferty łącza o przepływności 100G m.in. dzięki wdrożeniu nowego systemu transmisyjnego DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) zakupionego w lutym 2017 r. od koncernu Huawei za kwotę 2,4 mln dol.

Prace modernizacyjne obejmują 4 tys. km ogólnopolskiej sieci światłowodowej należącej do HAWE Telekom. Dzięki realizacji projektu, który jest na ukończeniu przepustowość sieci Hawe Telekom zwiększy się do 8Tbs, podano też w materiale. Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

- Zakup i projekt związany z wdrożeniem nowego systemu DWDM na całej naszej ogólnokrajowej magistrali światłowodowej pozwoli nam dynamicznie poszerzać nasze portfolio produktów i usług, w tym między innymi oferowanie łączy o przepływności 100G, 200G, a nawet 400G - dodał Drozdowski, wskazując że w bieżącym roku będzie pogłębiać współpracę z Multimedia Polska.

Przejęcie trwa już półtora roku

Proces przejęcia sieci kablowej Multimedia Polska przez UPC bardzo się wydłużył. Transakcja miała kosztować UPC 3 mld zł. Przedwstępna umowa została podpisana w październiku 2016 r. Od tej pory UOKiK bada sprawę, w międzyczasie wystosowując warunki i zastrzeżenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja zapadnie w ciągu miesiąca.

Hawe Telekom jest tzw. "operatorem dla operatorów" - tj. świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych operatorom telekomunikacyjnym.

Spółka, należąca w 100 proc. do giełdowego Mediatela (sprzedana przez upadające Hawe pod koniec października 2014 r.), znajduje się obecnie w restrukturyzacji. Pod koniec grudnia ub.r. złożyła w sądzie propozycje układowe. Największym wierzycielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu (80 mln zł), a łączne zadłużenie w ramach układu to 169 mln zł.