Mundial podkręci rynek piwa. Prezes Carlsberga w Polsce o prognozach na ten rok

W tym roku rynek piwa w Polsce może urosnąć maksymalnie o jeden procent, a w mniej optymistycznym scenariuszu - o pół procenta. Wpłynie na to między innymi wyższa sprzedaż związana z mundialem. Takie szacunki przedstawił w środę prezes Carlsberg Polska.

- Przy lekko spadającym rynku nasz ilościowy udział w rynku wzrósł o 1,9 pkt proc. do 19,6 proc. Natomiast jeśli chodzi o wartość, to wzrósł on o 1,5 pkt proc. do 18,6 proc. - powiedział prezes spółki Tomasz Bławat, omawiając wyniki za ubiegły rok.

W 2017 r. cała branża piwna w Polsce zanotowała spadek sprzedaży - ilościowo o 2,4 proc., a wartościowo o 1,3 proc.

- Szacuje się, że wartość rynku w Polsce wzrośnie w tym roku od 0,5 proc. do jednego procenta. Oczekiwany jest także dalszy spadek sprzedaży mocnych piw, stabilizacja w przypadku piw smakowych i wzrost sprzedaży piw bezalkoholowych. Nasz plan sprzedaży stworzyliśmy głównie w oparciu o te prognozy - powiedział prezes.

Według niego, m.in. tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej powinny przełożyć się na lepsze wyniki branży niż w 2017 r.

Bławat zapowiedział także, że główne inwestycje w tym roku związane będą ze zwiększeniem mocy produkcyjnych Browaru Bosman w Szczecinie.

- W Szczecinie będziemy produkować na eksport piwa, na które otrzymaliśmy licencję w ramach naszej grupy. Chcemy, aby Szczecin stał się takim naszym "hubem" na rynki zagraniczne - wyjaśnił.

Jego zdaniem segment piw jasnych pełnych jest nadal rozwojowy. Jak podaje Carlsberg udział w rynku piwa jasnego pełnego w Polsce wynosi 73,1 proc.

Spółka obecnie obserwuje rozwój piw z niską zawartością alkoholu, od pół do trzech procent. - Widzimy, że są chętni na piwa z niższą zawartością alkoholu, ale w najbliższym czasie nie mamy planów pójścia w kierunku 3 proc zawartości alkoholu. Oczywiście, obserwujemy to, ale jako gracz numer 3 w Polsce nie podejmujemy się budowania tego segmentu - powiedział prezes.

Carlsberg Polska planuje w tym roku wprowadzić do sprzedaży m.in. Okocim Radler o smaku truskawki z kwiatem lipy, Somersby Watermelon, a także przeprowadzić nową odsłonę Kasztelana niepasteryzowanego.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w trzech browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej - w Browarze Okocim w Brzesku, Browarze Bosman w Szczecinie i Browarze Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1,3 tys. pracowników.