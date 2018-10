Na stacji zapłacisz smartfonem. Aplikacja Orlen Pay już działa

Fot. Money.pl Żeby zapłacić za paliwo z Orlen Pay nie będziesz musiał oddalać się od dystrybutora

Za paliwo tankowane na Orlenie nie musisz płacić w kasie. Aplikacja Orlen Pay, o której money.pl pisał jako pierwszy, zaczęła działać. Dzięki niej klienci mają zaoszczędzić czas.

Uruchomienie opcji płatności w aplikacji Orlen Mobile tuż przed 1 listopada, to potwierdzenie informacji ujawnionych przez money.pl w maju. Wówczas pisaliśmy o tym, że Orlen Pay ma zacząć działać jeszcze w tym roku.

Sposób działania aplikacji jest prosty. Przyjeżdżasz na stację, wkładasz pistolet do wlewu, tankujesz i... wracasz do auta i płacisz z użyciem smartfona. Nie musisz marnować czasu na oczekiwanie w kolejce. Oczywiście pod warunkiem, że posiadasz aplikację Orlen Mobile (która istnieje od maja 2017 r. – red.) i przed tankowaniem powiązałeś ją z karta płatniczą. Opcja płatności pojawiła się w niej 26 października.



Nowa opcja w Orlen Mobile - Płatności; screen: money.pl

Co przed płaceniem?

Dodatkowymi warunkami niezbędnymi do płacenia w aplikacji, jest założenie w niej konta, wyrażenie kilku zgód (w tym marketingowych, co niektórzy klienci wskazują jako jedną z większych wad rozwiązania – red.), podać swoje dane oraz informacje niezbędne do powiązania z kontem karty płatniczej.



Kolejne kroki w aplikacji; screen: money.pl

Załóżmy, że warunki zostały spełnione i jesteś na stacji. Wlałeś do baku paliwo i chcesz zapłacić. W takiej sytuacji aplikacja poprosi nas o zeskanowanie kodu QR (kwadrat złożony z mniejszych białych lub czarnych kształtów – red.) naklejonego na dystrybutorze Po chwili na ekranie wyświetli się podsumowanie transakcji. Jeśli wszystkie informacje będą się zgadzać, wystarczy ją potwierdzić za pomocą ustalonego wcześniej kodu PIN.

Co istotne dla przedsiębiorców, jeśli w procesie rejestracji podaliśmy dane firmy, fakturę otrzymamy pocztą e-mail.

Są uwagi i wnioski o poprawki

Z komentarzy klientów Orlenu, które można znaleźć w internetowy, sklepie z aplikacjami mobilnymi wynika, że koncern będzie musiał dopracować jeszcze kilka szczegółów. M.in. naliczanie punktów i korzystanie z rabatów. Klienci wprost bowiem pisali, że aplikacja nie dolicza punktów w programie Vitay i uniemożliwia skorzystanie ze zniżek przypisanych do Kart Dużej Rodziny. Każdy z opisanych przypadków wymaga wizyty przy kasie.

Jak wynika z naszych informacji, możliwość płacenia z wykorzystaniem aplikacji będzie dostępna na wszystkich 1300 stacjach własnych Orlenu, a także na czeskich stacjach Benzina (jej właściciel – spółka Unipetrol jest w 100 proc. kontrolowana przez Grupę Orlen – red.).

Orlen Pay to następca nieudanej aplikacji JustDrive. Poprzedni projekt PKN Orlen został wyłączony 24 godz. po uruchomieniu ze względu na błędy po stronie twórców aplikacji - firmy Itimagination.

