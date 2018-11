Mec. Kruszyński: nagrywanie nie jest ładne, ale nie jest przestępstwem

Czy nagranie rozmówcy, na przykład ważnego urzędnika państwowego to złamanie prawa? Mec. Kruszyński w rozmowie z money.pl wyjaśnia, że nie narusza to przepisów prawa karnego. Ale może być naruszeniem już dóbr osobistych osoby, która została nagrana.

Jego zdaniem Marek Chrzanowski, były już szef KNF, który we wtorek podał się do dymisji w wyniku publikacji nagrania z jego rozmowy z Leszkiem Czarneckim, może pozwać biznesmena drodze cywilnej.

- Przestępstwem to może być na przykład założenie pluskwy. Ale samo nagranie dyktafonem - nie. Wyjaśnię to tak: jak idziemy na kawę i pan chce mnie nagrać dyktafonem, który ma pan w kieszeni, to pan prawa nie złamie. Ale inaczej sprawa będzie wyglądała, gdy pan wykorzysta chwilę nieuwagi i zamontuje pluskwę pod stołem - wtedy możemy już mówić o złamaniu prawa - mówi money.pl znany adwokat.