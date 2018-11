Przewodniczący KNF podał się do dymisji. Miał złożyć propozycję korupcyjną Leszkowi Czarenckiemu

W styczniu 2016 Senat z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. We wrześniu 2016 złożył rezygnację z członkostwa w Radzie, co motywował względami osobistymi. Wcześniej tylko raz zdarzyło się, by ktoś dobrowolnie zrezygnował z zasiadania w Radzie (uczyniła to Zyta Gilowska, ale zmusiła ją do tego choroba).