Posłowie wyrwali się z biedy. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie najbiedniejsi posłowie z początku kadencji

Fot. STANISLAW KOWALCZUK 20 proc. mniej - o tyle zostanie ucięte wynagrodzenie posłów i posłanek. Niektórym z pewnością już nie wystarczy do 1-ego

Trzy lata temu nie mieli nic. Wchodzili do Sejmu z zerem na koncie. Sprawdziliśmy, jak finansowo odbudowali się najbiedniejsi posłowie z początku kadencji. Niektórzy powiększyli znacznie majątki. Inni wydają wszystko, co zarabiają. I wciąż nie mają nic.

Zaczynali jako politycy z zerem na koncie. Żadnego mieszkania, ani grosza oszczędności, w garażu co najwyżej kilkunastoletnie auto. Najmniej majętni posłowie przez połowę tej kadencji wyszli jednak z biedy. Niektórzy zerowe oszczędności zamienili na 100 tys. zł w gotówce. Inni uzbierali z zaskórniaków dodatkowe kilkanaście tysięcy. Przynajmniej część posłów wykorzystała czas w Sejmie na uporządkowanie domowych finansów.

Ale tylko część... W polskim sejmie wciąż są posłowie, którzy przez ostatnie trzy lata rządzenia wciąż niczego się nie dorobili. Deklarowali wtedy, że niewiele mają, a dziś deklarują dokładnie to samo. Można śmiało powiedzieć, że im do ostatniego dnia miesiąca z pewnością nie wystarcza. A muszą się szykować na zaciskanie pasa. Wszak lada chwila będą otrzymywać o 20 proc. niższe wynagrodzenie.

Dłużnicy z Wiejskiej. Posłowie toną w zobowiązaniach, rekordzista ma do oddania ponad 5 mln zł

A warto zaznaczyć, że przez 30 miesięcy tej kadencji posłowie dostali około 360 tys. zł wynagrodzeń i diet. Ile z tego byli w stanie zaoszczędzić? Sprawdziliśmy.

Od zera do... zera

Dziesięciu najbiedniejszych posłów rozpoczynało swoją przygodę z Sejmem mając łączny majątek o wartości zaledwie 69 tysięcy złotych. Przy nich - Marek Jakubiak, czyli najbogatszy poseł, jawił się jako krezus. Dysponował majątkiem tysiąc razy większym. 69 tys. zł w tę, czy w drugą stronę, to dla posła Jakubiaka niewielka różnica.

Od grudnia 2015 roku, kiedy stworzyliśmy ranking najbiedniejszych posłów, minęło już dwa i pół roku. To prawie 30 miesięcy pracy parlamentarzystów. Mówiąc wprost: to 30 miesięcy pobierania poselskiego uposażenia i diety. Mało? Sporo.

Zestawienie najbiedniejszych posłów otwierał trzy lata temu Adam Andruszkiewicz z ruchu Kukiz'15. Jak wynika z oświadczenia Andruszkiewicza dysponował majątkiem o wartości 20 tysięcy złotych. Poza odłożoną gotówką poseł nie posiadał ani mieszkania, ani samochodu. Dziś? Przez trzy lata kadencji nie próżnował. Oszczędzał.

Jego majątek to dziś 117 tys. zł i 5 tys. funtów (w przeliczeniu około 24 tys. zł). Poseł wciąż nie posiada mieszkania i samochodu. Tym samym jego majątek to łącznie 141 tys. zł, co oznacza, że pomnożył go 7-krotne w ciągu 3 lat.

Jednym z najmniejszych majątków na starcie dysponował inny młody poseł, z Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie ówczesny sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Paweł Szefernaker. Jak wynika z naszych szacunków, Szefernaker wchodził do Sejmu mając w kieszeni nie więcej niż 17 tys. zł. Co konkretnie poseł wpisał w swoje pierwsze oświadczenie majątkowe? Mógł pochwalić się oszczędnościami w wysokości 7 tysięcy złotych oraz Nissanem Almerą z 2003 roku o szacowanej przez posła wartości 10 tysięcy złotych. Poseł poza tym spłacał kredyt w PKO, do oddania miał 15 tysięcy złotych.

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Gersdorf. W rok zebrała prawie pół kilograma złota

Trzy sezony i pyk - majątek urósł do 91,8 tys. zł. Teraz Szefernaker ma oszczędności o wartości 91,8 tys. zł i to jego jedyny składnik majątku. Z oświadczenia majątkowego zniknął za to samochód. Nie ma też kredytu. Almera według posła jest albo warta mniej niż 10 tys. zł lub po prostu się jej pozbył. Trzeba jednak dodać, że "potencjał oszczędnościowy" posła Szefernakera jest całkiem sporty. W ostatnim roku zarabiał 188 tys. zł za pracę w KPRM.

7 tys. zł - takim majątkiem dysponował Robert Winnicki w 2015 roku. Wtedy był posłem z ramienia ruchu Kukiz'15. W skład fortuny wchodzą jedynie oszczędności - wspomniane już 7 tysięcy złotych. Poza tym poseł w oświadczeniu nie wykazał, że posiada dom lub mieszkanie. Ile zaoszczędził w trzy lata? 1150 zł. I tyle. A warto dodać, że poseł pobiera co roku prawie 130 tys. zł z tytułu wynagrodzenia i diety parlamentarnej. To sprawia, że poseł Winnicki był w rankingu najbiedniejszych posłów i się z niego z pewnością nie wyrwał.

Niespecjalnie z oszczędzaniem radzi sobie również Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Tę kadencję sejmu rozpoczynała z majątkiem, który oszacowaliśmy na zaledwie 6 tysięcy 400 złotych. Wszystko za sprawą 13-letniego Renault Laguna, który był jedynym składnikiem jej deklarowanego majątku. Poza tym - żadnych oszczędności i wynajmowane mieszkanie. Trzy lata później... Gosiewska ma tylko samochód i ani grosza deklarowanych oszczędności. I to pomimo 158 tys. zł uposażenia i 35 tys. zł diety poselskiej, które otrzymała w ubiegłym roku.

Senator Grzegorz Bierecki pokazuje majątek. Jest multimilionerem, ale jeździ "maluchem"

Barbara Dziuk to kolejna posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która znalazła się na naszej liście najbiedniejszych posłanek i posłów na wejściu do Sejmu. Jej majątek oszacowaliśmy na mniej więcej 6 tysięcy złotych. Tyle wart był jej - wtedy - 12-letni Fiat Multipla. Dziuk była piątą najbiedniejszą posłanką. A dziś? A dziś Dziuk ma kilkanaście tysięcy złotych oszczędności. Dokładnie to 15 tys. zł i 800 dolarów. Posłanka jednak postanowiła dobrze wykorzystać okres bycia w parlamencie. Kupiła Fiata 500L z 2016 roku. Szybko też spłaca kredyt. Jeszcze w 2015 roku miała do oddania 260 tysięcy złotych. Dziś jest to 152 tys. zł, czyli 108 tys. zł mniej. A to oznacza, że poseł Dziuk co miesiąc do banku oddawała 3 tys. zł.

350 zł i bitcoin

Pierwszą czwórkę najbiedniejszych posłów w 2015 roku otwierał przedstawiciel ruchu Kukiz'15 - Maciej Masłowski. Jak wynika z oświadczenia młodego posła, jego majątek to głównie Daewoo Matiz z 2000 roku (o wartości około 2 tysięcy złotych) oraz 500 złotych oszczędności.

Poseł Masłowski przez trzy lata zaoszczędził 350 zł. W tej chwili - zgodnie z oświadczeniem majątkowym - jest szczęśliwym posiadaczem 850 zł. Ale, ale! Masłowski jest tez inwestorem i to nie byle jakim. Postawił na kryptowaluty. Zgodnie z oświadczeniem Masłowski ma 0,03588036 bitcoina. W tej chwili to równowartość około 200 dolarów, czyli niespełna 800 zł. Masłowski jednak postanowił wykorzystać parlamentarny czas - wziął kredyt na mieszkanie. Pozbył się też Matiza i ma Forda Focusa z 2005 roku.

Bogaty jak europoseł. Koledzy z Wiejskiej mogą im tylko pozazdrościć

Podium najbiedniejszych posłów rozpoczynała Anna Krupka. To kolejna posłanka Prawa i Sprawiedliwości na liście najbiedniejszych parlamentarzystów z 2015 roku. Cały majątek posłanki był wtedy wart 2,3 tys. zł - i składał się wyłącznie z oszczędności. W oświadczeniu majątkowym nie było słowa o mieszkaniu, czy samochodzie. A teraz? Krupka poważnie oszczędzała. Ma teraz 95 tys. zł.

Magdalena Błeńska to jedna z trzech posłanek, która nie miała nic. Jak wynika z oświadczenia majątkowego Magdaleny Błeńskiej, wchodząc do sejmu miała dokładnie 0 złotych oszczędności, żadnego mieszkania, żadnego samochodu na własność. Z pustym portfelem wchodziła w politykę. W życiu posłanki wiele się zmieniło. Zamiast ruchu Kukiz'15 reprezentuje tylko i wyłącznie siebie - jest posłem niezrzeszonym. Na dodatek sporo zaoszczędziła. Zero zamieniła na 35 tys. zł gotówki. Do tego wzięła też pożyczkę z funduszu socjalnego i ma do oddania 15 tys. zł.

Z zerem na koncie przygodę z parlamentem rozpoczynała też Elżbieta Borowska (obecnie Zielińska, po ślubie) - koleżanka Błeńskiej z sejmowych ław. I trzeba przyznać, że sporo zaoszczędziła. Deklaruje teraz, że ma 165 tys. zł wspólnego z mężem majątku. Co ciekawe – Zielińska czuła się finansowo na tyle pewnie, że udzieliła prywatnej osobie pożyczki na 40 tys. zł.

Małgorzata Zwiercan to kolejna posłanka, która na koncie miała dokładnie zero. Wchodziła do Sejmu z podniesioną głową i pustym portfelem. Dziś ma 10 tys. zł. I tyle.

Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości był najbiedniejszym posłem w tej kadencji Sejmu. Dlaczego? Również miał zero złotych, ale w przeciwieństwie do pozostałych trzech posłanek, miał duży dług. Stąd wyjątkowo nie zajął z nimi wspólnego miejsca na liście. A dziś? Dziś daleko mu do krezusa. Ma 7,5 tys. zł oszczędności. I 70 tys. zł kredytu do spłaty.