Nextbike monopolizuje rynek. Czwarta generacja rowerów w Łodzi

Fot. Nextbike Polska / materiały prasowe Rowery Nextbike zaleją wkrótce Łódź. Rower będzie można zostawić poza stacjami dokującymi

Jeśli w Polsce miasto ogłosi przetarg na rower publiczny, to wygrywa go zwykle Nextbike. W Łodzi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ponad tysiąc rowerów. Miasto wyda 24 mln zł na czwartą generację systemu.

Oferta spółki zależnej Nextbike Polska o wartości blisko 24 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przetarg dotyczył dostawy, uruchomienia, zarządzania oraz eksploatacji systemu roweru publicznego zintegrowanego z siatką połączeń kolejowych aglomeracji łódzkiej.

- "Rowerowe Łódzkie" to innowacyjny, pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy, łączący dwa najbardziej ekologiczne środki transportu: rower na krótkim dystansie, a na dystansie długim - pociąg. System będzie się składał z w pełni automatycznych wypożyczalni rowerów przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz w najważniejszych punktach obsługiwanych przez nią miejscowości. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych - podano w komunikacie.

Zobacz też: Rower z supermarketu? Specjalista odradza. "Szkoda pieniędzy"

Nextbike Polska złożył ofertę o wartości blisko 24 mln zł brutto. Przetarg obejmuje dostawę i obsługę 1 002 rowerów czwartej generacji.

Czwarta generacja, podobnie jak w przypadku wypożyczeń samochodów w systemie car-sharing, pozwala na odstawienie roweru w dowolnym miejscu. Pojazd posiada elektrozamek, jest też wyposażony w GPS. Cały system wypożyczeń kontrolowany jest z poziomu aplikacji.

System funkcjonować będzie przez 12 miesięcy w roku na terenie dziesięciu gmin województwa łódzkiego. Uruchomienie systemu ma nastąpić w terminie 105 dni od zawarcia umowy, a realizacja kontraktu jest przewidziana na 6 lat (72 miesiące).

- Z niecierpliwością czekaliśmy na wybór najkorzystniejszej oferty w tym przetargu. To dla nas kolejny sukces na drodze do umacniania pozycji rynkowego lidera w Polsce - powiedziała Małgorzata Dzięcioł, członek zarządu Nextbike Polska.

Prawie monopol

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów. Ma około 80 proc. udziału w rynku, co czyni ze spółki praktycznie monopolistę.

- Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli szansę realizować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pierwszy w Polsce projekt łączący rower i kolej. Rosnąca popularność roweru miejskiego wśród użytkowników i włodarzy miast potwierdza, że bikesharing ma głęboki sens społeczny. Rowery miejskie nie są przypadkowymi inwestycjami, lecz rozwiązują faktyczne problemy miast oraz ich mieszkańców, stanowiąc ekologiczny i efektywny środek transportu - dodała.

Nie bez powodu członek zarządu Nextbike Polska wspomina o popularności systemów rowerowych wśród włodarzy miast. To od miast, a nie użytkowników spółka dostaje najwięcej środków.

W pierwszym kwartale bieżącego roku 80 proc. przychodów Nextbike pochodziło z płatności od miast (w tym 37 proc. za dostawę sprzętu). Opłaty użytkowników stanowiły zaledwie 1 proc. Podobne proporcje były zresztą w 2017 roku.

Notowana na warszawskim rynku NewConnect spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. 18 proc. jej akcji należy do niemieckiego Nextbike GmbH, a 67 proc. do funduszu zamkniętego Larq Growth, zarządzanego przez Larq SA, spółkę notowaną na NewConnect. W tej z kolei kontrolny pakiet akcji ma amerykański fundusz Harbinger Capital.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl