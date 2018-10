"Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na soboty" – tak o zakazie handlu napisała na Twitterze minister pracy Elżbieta Rafalska, choć dwa dni wcześniej miała sugerować poparcie dla takiego pomysłu.

Wszystko zaczęło się jeszcze przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele do polskiego prawa. Związkowcy już wówczas chcieli, by był on rozszerzony przynajmniej o kilka wieczornych godzin w soboty i obowiązywał do poniedziałkowego poranku.

Ostatecznie ich postulat nie został uwzględniony, jednak regularnie powraca do debaty publicznej. W końcu wielkie sieci handlowe znacznie wydłużyły godziny otwarcia sklepów w weekendy, a w poniedziałku ich pracownicy muszą pojawiać się wczesnym rankiem, by przygotować placówki do pracy.

Zobacz też, jakie skutki może przynieść rozszerzenie zakazu handlu:

I to właśnie te godziny pracy są solą w oku związkowców, którzy co kilka miesięcy wracają z pomysłem rozszerzenia zakazu handlu - tym razem od godz. 22:00 w niedziele do 5:00 w poniedziałki. Według opublikowanej na stronie Radia ZET informacji minister rodziny, pracy i polityki społecznej miała stwierdzić, że parlament takim postulatem mógłby zająć się jeszcze w listopadzie lub grudniu, by stał się obowiązującym prawem w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Po tym, jak wiele redakcji poinformowała o tych słowach szefowej resortu pracy, polityk zdementowała je na Twitterze. "Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo, rozsiewane by wywołać niepokój" – napisała Elżbieta Rafalaska.

Medialne informacje dot. rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę. Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo, rozsiewane by wywołać niepokój.

