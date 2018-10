Nie tylko zakupy, kino i fitness. Gimnazjum i liceum w centrum handlowym w Gdańsku

Fot. MAREK ZAJDLER Lekcje w galerii handlowej? W Gdańsku to możliwe

Szkoła to ludzie, a nie budynek. Tą filozofia kierowała się dyrekcja Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, gdy na miejsce dla liceum i gimnazjum wybrała pobliską galerie handlową. A właściwie - pozwoliła uczniom podjąć tę decyzję.

Gdańska galeria handlowa Alfa Centrum zdecydowała się otworzyć swoje podwoje dla uczniów Gimnazjum i Liceum Akademii Dobrej Edukacji. Część pomieszczeń biurowych należących do centrum została dostosowana do potrzeb szkoły. To pierwsza tego typu współpraca w Polsce – informuje serwis dlahandlu.

Katarzyna Hall, prezes zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja, które prowadzi placówkę, wyjaśnia, że do ubiegłego roku szkolnego uczniowie dzielili budynek ze szkołą publiczną, która jednak zaczęła się bardzo mocno rozrastać, więc placówka musiała znaleźć dla siebie nowe miejsce.

To uczniowie wybrali budynek galerii spośród trzech przedłożonych propozycji.

Zobacz też: Rozprawiamy się z RODO absurdami w szkołach

- Nie jesteśmy typową instytucjonalną szkołą. Dla nas najważniejsi są uczniowie oraz ich potrzeby. Od początku zakładaliśmy, że decyzja dotycząca lokalizacji będzie należeć także do nich – wyjaśniła Katarzyna Hall.

Czytaj też: Darmowe ćwiczenia dla uczniów są, czyli ich nie ma. Absurd z dopłatami trwa w najlepsze

Do placówki uczęszcza 81 osób. Główną siedzibę ma ona w pomieszczeniach wynajętych w pobliskiej szkole publicznej, gdzie większość zajęć mają uczniowie szkoły podstawowej Akademii Dobrej Edukacji. Ale gimnazjaliści i licealiści z uczą się głównie w Alfa Centrum.

Urszula Lipińska, dyrektor Alfa Centrum Gdańsk, wyjaśniła w rozmowie z serwisem, że obecnie część handlowa stanowi 70 procent obiektu.

- Szkoła idealnie wpisuje się w naszą rolę centrum handlowego będącego blisko ludzi, spełniającego ich codzienne potrzeby. Obecnie nie jest to już tylko potrzeba zakupów. Mieszkańcy Gdańska chętnie spędzają u nas czas wolny, korzystają z kina, kawiarni, restauracji, punktów usługowych czy ścianki wspinaczkowej – powiedziała.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl