Nielegalne opłaty bankowe. Deutsche Bank odda klientom pieniądze i uniknie kary od UOKiK-u

Deutsche Bank musi zwrócić byłym i obecnym klientom opłaty za rachunki, które służyły do obsługi kredytów. Nielegalne praktyki banku trwały już od 2012 roku, ale w zeszłym roku interwencję w tej sprawie podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



"Jeżeli bank wprowadza opłaty za konto powiązane z kredytem, musi zagwarantować, że konsument może bez kosztów zrezygnować z tego rachunku" - informuje UOKiK w komunikacie. "Zapomniał o tym Deutsche Bank Polska" - dodaje.

Klienci tego banku, biorąc kilka lat temu kredyt lub pożyczkę hipoteczną, otwierali rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, które były też przeznaczone do obsługi tych kredytów. W zamian mieli niższą marżę kredytu, czyli płacili mniejsze raty.

Bank jednak podwyższył opłaty za prowadzenie rachunków, np. z 0 zł do 8 zł lub z 2 zł do 12 zł. Konsumenci, którzy nie chcieli płacić i wypowiadali umowę, narażali się na podwyższenie oprocentowania kredytu. A osoby, które chciały przekształcić rachunek na inny były obciążane przez bank dodatkowymi kosztami.

UOKiK uznał takie praktyki za nielegalne i w maju 2017 r. wszczął postępowanie przeciwko spółce Deutsche Bank Polska. Według urzędu takie praktyki Deutsche Banku trwała co najmniej od 2012 r.

- Uznaliśmy, że bank nie może pogarszać sytuacji konsumenta - tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK-u. - Jeżeli instytucja finansowa wprowadza lub zwiększa opłatę za prowadzenie konta powiązanego np. z umową kredytu, musi umożliwić konsumentowi rozwiązanie umowy bez dodatkowych kosztów - wyjaśnia.

Prezes UOKiK-u zaznacza, że klient Deutsche Banku często nie miał wyboru i musiał płacić za obsługę konta wyższą opłatę, bo rozwiązanie umowy oraz jej zmiana wiązały się z kosztami.

Deutsche Bank, który wycofuje się z polskiego rynku, przyznał UOKiK-owi rację i zobowiązał się zrekompensować klientom straty, dzięki czemu uniknął kary finansowej. Co istotne, zobowiązanie dotyczy nie tylko obecnych, ale także byłych klientów banku.

"Żeby skorzystać z rekompensaty, złóż wniosek. Czekaj na korespondencję z banku" - radzi klientom Deutsche Banku UOKiK. Wniosek o zwrot pieniędzy mogą złożyć byli i obecni posiadacze powiązanych z umową kredytu rachunków db NET, db Konto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet status, db Open, db Start, którym bank podwyższył opłaty za prowadzenie rachunku.

To kolejna tego typu decyzja UOKiK-u w stosunku do dużego banku, jaka zapadła w tym tygodniu. W poniedziałek urząd poinformował, że Bank Millennium wyśle frankowiczom propozycje aneksów do umów, w których nie tylko wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale także nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

