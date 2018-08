NIK krytycznie o MOP-ach. Jest ich za mało

Fot. Adam Burakowski/REPORTER MOP-y są w Polsce budowane z opóźnieniem

Wprawdzie autostrady i drogi ekspresowe poprawiają infrastrukturę komunikacyjną Polski, ale same mają w tej kwestii do nadrobienia. Brakuje na nich choćby stacji paliw – wskazuje NIK.

NIK wziął pod lupę infrastrukturę drogową Polski przy wybudowanych w ostatnich latach autostradach i ekspresówkach. Wnioski nie są optymistyczne. Kontrolerzy wskazują, że Miejsca Obsługi Podróżnych nierzadko są oddawane dopiero po kilku latach od otwarcia trasy. I często są od siebie bardzo oddalone. Nawet o 150 km.

NIK podkreśla, że istnienie MOP-ów jest koniecznością przewidywaną przez polskie prawo. Powinny one, w zależności od kategorii, zawierać także urządzenia wypoczynkowe i sanitarne, stacje paliw, obiekty usługowo-gastronomiczne, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty noclegowe.

Przepisy UE wymagają, aby znajdowały się one przy autostradach nie rzadziej niż co 100 km.

NIK podkreśla, że na koniec września 2017 r. w Polsce użytkowano 1640 km autostrad. Stawia to nasz kraj na szóstym miejscu w Europie. Absolutnym liderem są Hiszpanie z 15,444 km. Na drugim miejscu są Niemcy z niemal 13 tys. km.

Przy naszych autostradach funkcjonuje łącznie 62 MOP kategorii II lub III. Pod tym określeniem kryje się miejsce usług ze stacją paliwową. Takie punkty są dostępne w Polsce co 53 km, co jest podobną średnią co na Zachodzie. Problem w tym, że sytuacja ta nie jest jednakowa na wszystkich autostradach.

I tak na autostradzie A4 pomiędzy jednym MOP-em ze stacją benzynową a drugim jest aż 180 km odległości (od Tarnowa do granicy z Ukrainą w Korczowej). Dla porównania na tej samej drodze między Katowicami a Krakowem kierowcy mogą zatankować co 37 km.

Jeśli chodzi o drogi ekspresowe, najgorzej pod tym względem jest na S3 w zachodniopomorskim. Jeśli kierowcy przegapią tam możliwość zatankowania, będą ją mieli dopiero za 159 km.

NIK zwraca uwagę na opóźnienia, które występują w budowie MOP względem oddawania do użytku dróg szybkiego ruchu. W skrajnych wypadkach wynosiło ono 9-10 lat.

Według kontrolerów niezbędne jest przekazanie realizatorom inwestycji zaktualizowanych wytycznych dotyczących budowy MOP przy autostradach i drogach ekspresowych. NIK zaleca także opracowanie strategii doprowadzenia do wyposażenia MOP kategorii II i III w niedochodowych lokalizacjach. „GDDKiA powinna przygotować i wdrożyć strategię działania inną niż dotychczasowa, zakładającą realizację tych zadań przez przedmioty komercyjne i na ich koszt” – kończy NIK.

