Niska składka to niska emerytura. Prezes ZUS nie zostawia złudzeń

W rządzie trwa walka o to, by początkujący przedsiębiorcy mogli dłużej płacić niższe składki ubezpieczeniowe. O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy w programie "Money. To się liczy" prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską. - Jeżeli przez cały okres działalności składka byłaby niska, to i emerytura byłaby niska - powiedziała.

- To dylematy wszystkich gospodarek rynkowych. Z jednej strony chcielibyśmy mieć gwarancję bardzo dobrych, wysokich świadczeń i równocześnie korzystać z wysokich ulg i zwolnień. Trzeba szukać rozwiązań, które będą pozwalały, aby na starcie obciążenia nie utrudniały i nie zniechęcały, ale także uczciwie informować (...), że z tytułu niskiej składki, emerytura byłaby niska - podkreśliła szefowa ZUS.