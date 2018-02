Nowa lista leków refundowanych. Większe wsparcie dla wcześniaków i seniorów

Fot. PAP/Grzegorz Michałowski Na większe wsparcie będą mogli liczyć seniorzy, wcześniaki oraz osoby chore na cukrzycę

Dobra wiadomość dla rodziców wcześniaków, seniorów oraz osób chorych na cukrzycę. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od czwartku 1 marca będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Dofinansowaniem objęto także m.in. lek na stwardnienie rozsiane.

Nowy wykaz, który będzie obowiązywać od najbliższego czwartku, dotyczy zarówno listy aptecznej, jak i programów lekowych. Wiceminister zdrowia Marcin Czech, poinformował, że "w odpowiedzi na apele środowisk medycznych oraz w trosce o dobro pacjentów rozszerzono kryteria kwalifikacji do programu lekowego "Profilaktyka zakażeń wirusem RS" (wirus ten zagraża m.in. prawidłowemu rozwojowi płuc, co może być skutkiem poważniejszych schorzeń, szczególnie u dzieci).

W ramach tego programu wcześniaki urodzone między 28. a 32. tygodniem ciąży będą zabezpieczone przed powikłaniami związanymi z infekcją wirusem RS. Do tej pory obejmował tylko dzieci urodzone do 28. tygodnia.

Na nowej liście znalazły się także zamienniki preparatów generycznych, które umożliwiają obniżenie kosztów leczenia. Bezpłatne dla seniorów będą m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe oraz leki przeciwzakrzepowe.

Inne leki z nowej listy refundacyjnej przeznaczone są m.in. dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników (refundacja obejmuje lek Formetic); dla osób, które mają pomóc w leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu (Dysport) czy lek Gilenya (fingolimod) dla chorych na stwardnienie rozsiane po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Refundacją w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną został objęty również lek Revolade.

Na liście znalazł się także lek Ofev (nintedanib), który przeznaczony jest do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Ma to być kolejna opcja terapeutyczna, udostępniona w ramach istniejącego programu.

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Wiceminister zdrowia Marcin Czech zapowiedział, że trwają obecnie prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wiceminister stwierdził, że "trudność polega na tym, że niektóre rozwiązania są międzysektorowe, w związku z czym współpracujemy z innymi ministerstwami, przygotowując zapisy tej ustawy".

W ustawie przewidziano ok. 25 zmian, a spośród nich wprowadzające m.in. większą kontrolę resortu zdrowia nad kształtem programów lekowych. Zmianie uległaby także częstotliwość publikacji nowych list refundacyjnych. Resort zdrowia chce, aby były zmieniane raz na trzy miesiące, a nie jak dotychczas – co dwa miesiące

Jak otrzymać bezpłatny lek?

Receptę na lek z listy refundacyjnej wystawia lekarz właściwej dla seniora przychodni. Uprawnienie do bezpłatnego leku przysługuje wtedy, gdy został on przypisany we wskazaniu objętym refundacją. Nie zawsze jest to ten, który jest w wykazie ministra. Załącznikiem do listy jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów.