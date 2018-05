Nowe śmigłowce dla policji. Minister podpisał umowę na zakup 2 maszyn

Fot. Jakub Hałun / Wikipedia (CC BY SA 3.0) Zakupione śmigłowce Black Hawk będą służyć przede wszystkim jednostkom Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Zamówione przez policję śmigłowce to amerykańskie maszyny Black Hawk, produkowane w Mielcu. Do końca 2020 roku rząd chce przeznaczyć w sumie 8 mld złotych na doposażenie służb mundurowych. 6 mld ma trafić do policji.

Jak powiedział szef MSWiA, najstarsze śmigłowce, jakie do tej pory były na wyposażeniu polskiej policji, mają 47 lat. Najmłodsze - 13.

- Polska policja zostanie wyposażona w sprzęt znakomity. Sprzęt, o którym możemy powiedzieć, że da instrumenty do tego, aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo Polaków - mówił Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas podpisywania kontraktu.

- To pierwszy tego typu zakup w historii polskiej policji - powiedział w Mielcu Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. - Zakupiony dziś sprzęt będzie służył przede wszystkim funkcjonariuszom Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Nowe śmigłowce to S-70i Black Hawk amerykańskiego koncernu Lockheed Martin, produkowane w fabryce w Mielcu. Negocjacje dotyczące zakupu rozpoczęto w kwietniu.

Śmigłowce kupiono w postępowaniu bezprzetargowym. Zdaniem Komendanta Głównego Policji, to zgodne z prawem. Wątpliwości miał jednak francuski koncern Airbus, który produkuje śmigłowce Caracal. Krótko po ujawnieniu informacji o negocjacjach z Lockheed Martin Francuzi wysłali do polskiej policji deklarację chęci wzięcia udziału w przetargu i ofertę cywilnej wersji wojskowego Caracala.

Gdy okazało się, że przetargu nie będzie, koncern złożył skargę do Komisji Europejskiej.

