Nowy dom, Polska. Ponad połowa Ukraińców chce u nas zostać na dłużej

Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER Ukrainiec w Polsce chce pracować 10-12 godz. dziennie

Ponad jedna piąta pracowników z Ukrainy chciałaby zostać w Polsce na stałe. A nieco ponad jedna czwarta - zostać co najmniej kilka lat. Tak wynika z badania zrobionego na zlecenie EWL, agencji zatrudnienia cudzoziemców.

Powody emigracji są niezmienne. Decydują czynniki ekonomiczne, czyli po prostu – wyższe zarobki w Polsce. Ponadto respondenci wskazywali na perspektywy rozwoju zawodowego, które oferuje Polska.

Z raportu wynika, że migracja Ukraińców ma charakter krótkookresowy. Co drugi Ukrainiec mówi, że chce pracować w Polsce od trzech do sześciu miesięcy. Średnio zaś pracownik zza Buga spędza u nas 5,9 miesięcy. Niemniej, gdyby była taka możliwość, to ponad połowa Ukraińców osiedliłaby się w Polsce na dłużej. Z tego 22 proc. - na stałe.

Za największe wyzwanie Ukraińcy uważają adaptację w Polsce. W tej sprawie liczą na wsparcie państwa i swoich agencji pracy.

Aż trzy czwarte Ukraińców twierdzi, że nigdy nie pracowało w Polsce nielegalnie. Przyznaje się do tego jedynie 23 proc. Twierdzą, że dzięki pracy bez umowy otrzymują oni wyższe wynagrodzenia.

Pracujący u nas Ukraińcy są gotowi do ciężkiej pracy. Co drugi ankietowany wyraził chęć pracy od 10 do 12 godzin dziennie. Przy tym ich wymagania finansowe nie są wygórowane. Ponad czterdzieści proc. respondentów oczekuje wynagrodzenia w wysokości 9-11 zł netto za godzinę. A tymczasem ustawowa płaca minimalna w Polsce to 9,97 zł netto.

