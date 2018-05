Samorządowcy mogą ochronić się przed obniżkami. Wystarczy decyzja radnych

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER Prezydenci miast, wójtowie i burmistrzowie mogą uniknąć obniżek pensji

Zarobki samorządowców mają spaść o 20 proc. już z początkiem lipca. Związek Powiatów Polskich jest jednak zdania, że obniżki wcale nie muszą wejść w życie. - Rządowe rozporządzenie nie obniża nam automatycznie pensji - mówią samorządowcy.





- Rządowa decyzja nie powoduje automatycznego obniżenia ich pensji, lecz wymaga podjęcia działania przez rady gmin i powiatów, a także sejmiki województw - mówi "Rzeczpospolitej" Grzegorz Kubalski, wiceszef Związku Powiatów Polskich.

Robert Biedroń: nie narzekam na swoją pensję. Zobacz wideo:



Kubalski uważa, że część takich instytucji nie zgodzi się na obniżki dla samorządowców. Czy to oznacza, że rządowe rozporządzenie o obniżkach z maja w miejscach, w których rady czy sejmiki wstawią się za samorządowcami, po prostu nie będzie obowiązywać?

Według "Rz", wtedy wejść do gry może wojewoda - i po prostu obciąć pensje burmistrzom, prezydentom miast i wójtom. Jednak taką decyzję samorządowcy mogą zaskarżyć do sądu administracyjnego, a cała sprawa może toczyć się nawet kilka lat. - Niewykluczone więc, że samorządowcy utrzymają swoje dotychczasowe pensje do końca kadencji - konkluduje "Rz".

