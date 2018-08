Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek. KNF wszczął postępowania

Fot. Bartosz KRUPA KNF wszczęła w tej sprawie kilka postępowań administracyjnych.

Obrót akcjami spółki Krezus zostanie wznowiony w poniedziałek - poinformował w piątek KNF. Obrót akcjami Krezusa został zawieszony na GPW na wniosek KNF po stwierdzeniu nieprawidłowości w informowaniu o zmianach w akcjonariacie.

Jak pisaliśmy w poniedziałek, kontrolowana przez rajdowca Jacka Ptaszka spółka Taleja od kwietnia pozbyła się ponad 20 proc. akcji Krezusa - zeszła tym samym z 51 do 31 proc. Poinformowała jednak o tym dopiero 4 sierpnia.

Krezus, jak każda spółka publiczna, ma obowiązek informowania na bieżąco o zejściu poniżej progu 50 proc., a także o każdej zmianie o ponad 1 proc. akcji przez akcjonariusza, który ma ponad jedną trzecią akcji. Akcje zmieniały właściciela w dużych pakietach, ale informacji na ten temat nie było.

Rynek nie wiedział, że główny udziałowiec sprzedaje akcje. Gdyby taka informacja doszła do powszechnej wiadomości, to w późniejszych transakcjach prawdopodobnie nie udałoby się mu uzyskać wysokich cen. A Tuleja zrzuciła od 30 maja w ciągu dziesięciu kolejnych sesji jeszcze ponad 15 proc. za około 14 mln zł.

"Mając na uwadze uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa w związku z obrotem akcjami spółki Krezus SA", Komisja Nadzoru Finansowego 9 sierpnia 2018 r. wydała postanowienia o wszczęciu kilku postępowań administracyjnych.

Chodzi o nałożenie na spółkę Taleja kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie notyfikacji o zbyciu znacznego pakietu akcji oraz za nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów. Z kolei na prezesa Krezusa może zostać nałożona kara pieniężna za nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów oraz za dokonanie transakcji w okresie zamkniętym. Dodatkowo na Karo-Biuro Handlu Zagranicznego może zostać nałożona kara pieniężna za nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów.

Według KNF Krezus 4 sierpnia 2018 r. przekazał do publicznej wiadomości dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. Z raportów tych wynika, że od 24 kwietnia do 13 czerwca 2018 r. Taleja zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2 proc. ich ogólnej liczby.

Komisja wskazała, że oznacza to, że Taleja nie wypełniła w terminie obowiązków notyfikacyjnych wynikających z powyższych aktów prawnych. Opóźnienie wykonania tych obowiązków wyniosło ponad 3 miesiące, a jako powód opóźnienia podano błędną interpretację prawa.

W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze dwaj inni inwestorzy - osoba pełniąca obowiązki zarządcze w spółce oraz osoba blisko z nią związana - byli zobowiązani do przekazania do Komisji oraz za pośrednictwem spółki do publicznej wiadomości informacji o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki Krezus.

Krezus istnieje od 1994 roku, a jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku. Spółka koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

