"Od ministra oczekuję konkretnych działań". Lider protestu rolników w money.pl

- Jestem rolnikiem i widzę, że w polskim rolnictwie źle dzieje się od kilku miesięcy - mówił w "Money. To Się Liczy" Michał Kołodziejczak, prezes Agro Unii. Rolnik unika porównań do Andrzeja Leppera. - Lepper już był. My działamy w inny sposób - stwierdził.