OECD krytykuje reformę emerytalną w Polsce. Emilewicz: drastyczny odpływ na emeryturę to mit

Obniżenie wieku emerytalnego ma wpływ na decyzje o wcześniejszym przejściu na emeryturę - powiedziała cytowana przez PAP wicesekretarz generalna OECD Mari Kiviniemi. Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu przedsiębiorczości uważa, że mitem jest twierdzenie iż mamy do czynienia z „drastycznym odpływem na emeryturę”.

Z przedstawionego w poniedziałek raportu OECD wynika, że choć ogólny wskaźnik bezrobocia spadł, istnieje zagrożenie, że coraz więcej starszych osób będzie pozostawać poza rynkiem pracy. Według OECD, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce może „wpłynąć niekorzystnie na zatrudnienie osób starszych”. Z tej przyczyny eksperci organizacji zalecają podniesienie wieku emerytalnego w Polsce lub zrównanie go dla kobiet i mężczyzn.

- Ludzie nie dostrzegają zachęt, które mogłyby ich skłonić do pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Postrzegamy potrzebę lepszego informowania obywateli – powiedziała cytowana przez Polską Agencję Prasową Kiviniemi i dodała, że z doświadczenia innych krajów widać, że obniżenie wieku emerytalnego ma wpływ na decyzję o przejściu na emeryturę, co może prowadzić do ubóstwa wśród osób starszych.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii uważa, że mitem jest twierdzenie, że po reformie emerytalnej mamy do czynienia z "drastycznym odpływem na emeryturę".

- Reforma efektywnie nie dotyczyła mężczyzn przed 65 rokiem życia. A wpływ na osoby miedzy 55 a 64 rokiem życia był ograniczony do kobiet, które ukończyły 60 rok życia. Ze wszystkich badań, które mamy na koniec 2017 roku nie widzimy drastycznego odpływu na emeryturę osób, które były aktywne zawodowe – powiedziała cytowana przez PAP Emilewicz i dodała, że ruch widać wśród osób, „które na tym rynku aktywne zawodowo już nie były”.

Zdaniem minister Polacy wybierają pracę, a nie emeryturę.

- Drastyczny wpływ na rynek pracy nie wystąpił. Co więcej, widzimy osoby, które pomimo możliwości skorzystania z emerytury, zdecydowały się jednak na pozostanie na rynku pracy – powiedziała minister i przypomniała, że w Polsce emeryci mogą łączyć pracę z pobieranym świadczeniem.

W poniedziałek OECD przedstawiła raport dotyczący polskiej gospodarki. Wynika z niego m.in, że poziom życia w Polsce rośnie.