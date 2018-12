Ogromne problemy pośrednika pracy. Work Service nie wykupił obligacji za 32 mln zł

Work Service to polskie przedsiębiorstwo, założone w 1999 r. Jest jedną z największych agencji pracy. Obecnie działa na terenie Polski i w 12 krajach Europy. Zajmuje się doradztwem personalnym, rekrutacją pracowników oraz outsourcingiem pracowniczym.

Zarząd twierdzi, że negocjacje z obligatariuszami potrwają do 14 grudnia. Poinformował też, że nie wykupi akcji serii T, których termin przypadał na 3 grudnia. Spółka podkreśliła, że nie wykupi tych obligacji, by nie zarzucano jej nierównego traktowania wierzycieli. Obligacje serii T warte są 12,85 mln zł.

Spółka w tej sprawie wydała specjalny komunikat, w którym poinformowała również, że podpisała oświadczenie z bankami: BGŻ BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO BP „wprowadzające zmianę do umowy kredytowej z 18 listopada 2015 roku, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów obrotowych udzielonych na podstawie umowy kredytowej została przesunięta na 5 grudnia 2018 roku”.

Z tej kwoty 128 mln zł to cztery kredyty obrotowe oraz 57 mln zł kredytu refinansowego. 18 listopada 2018 r. spółka miała spłacić 20 proc. kredytu refinansowanego, czyli ostatnią transzę w wysokości 11,4 mln zł oraz całość kredytów obrotowych.

Work Service w listopadzie br. podpisał do tej umowy dwa aneksy, jednak z raportów nie wynika ile dokładnie spółka zobowiązała się spłacić w grudniu br.

Rynek reaguje

Po doniesieniach o braku płynności, problemach ze spłatą kredytów oraz niewykupieniu obligacji, giełdowe akcje Work Service poleciały w dół. W ciągu poniedziałkowej sesji ich wartość spadła o ok. 10 proc.

Obecnie jedna akcja warta jest ok. 0,90 zł, dla porównania – 4 grudnia 2017 r. było to 4,70 zł, a w szczytowym momencie w marcu 2015 r. jedna akcja Work Service wyceniana była po ok. 22 zł.