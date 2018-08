Orlen przejmuje Lotos. Pierwsze dokumenty złożone w Brukseli

Fot. JAKUB WOSIK REPORTER Orlen jest o krok bliżej przejęcia Lotosu

Brukselscy urzędnicy otrzymali analizy, które PKN Orlen przekazał im w ramach rozmów o przejęciu Lotosu, tzw. ścieżki prenotyfikacyjnej. - Formalny wniosek w tej sprawie zostanie wysłany jesienią tego roku - zapewnia prezes Daniel Obajtek.

Pomysły na połączenie obu państwowych spółek naftowych pojawiały się niemal od samego początku ich istnienia. Realnych kształtów nabrały wczesną wiosną tego roku, po zmianie prezesa Orlenu. PKN Orlen podpisał wówczas list intencyjny ze Skarbem Państwa. Następnie przedstawiciele obu spółek podpisali umowy regulujące zasady prowadzenia procesu due dilligence.

Na połączenie musi jeszcze wyrazić zgodę Komisja Europejska. - W ramach prowadzonych dyskusji z KE przygotowany i przekazany został pakiet analiz, jest to kolejny już krok przybliżający nas do złożenia finalnego wniosku koncentracyjnego do KE. Formalny wniosek w tej sprawie planujemy wysłać jesienią tego roku. Cały czas nad nim pracujemy - mówi Daniel Obajtek.

Pierwsze dokumenty już w Brukseli

Zanim do tego dojdzie, trzeba przeprowadzić konsultacje w ramach tzw. procedury prenotyfikacyjnej. W ramach tej procedury 14 sierpnia Orlen wysłał do Brukseli pierwsze dokumenty, a dokładnie pakiet analiz poświęconych skutkom ewentualnego połączenia. Nie jest wykluczone, że urzędnicy poproszą o kolejne, bo to m.in. na ich podstawie przygotowany zostanie docelowy wniosek koncentracyjny. Prezes polskiej spółki deklaruje gotowość do pełnej współpracy.

Przed Orlenem jeszcze długa droga

Na 400 stronach dokumentów, przesłanych unijnym urzędnikom przedstawiona została m.in. kompleksowa działalność obu firm oraz przykłady innych państw unijnych, gdzie działają paliwowi giganci. Np. na Węgrzech MOL połączył 9 spółek paliwowo-gazowych.

Komisja Europejska ma kilka możliwości - może bowiem zwrócić się do polskiego UOKiK-u o wydanie decyzji lub samodzielnie ją wydać. Istnieje także opcja wydania decyzji warunkowej, tj. zgoda pod warunkiem np. odsprzedania części biznesu.

- Jesteśmy gotowi na różne ewentualności. Proszę pamiętać, że list w sprawie przejęcia ma pewne "hamulce" i nie zdecydujemy się na ruch, który się nie opłaci. Co do zasady, chcemy jednak dokonać przejęcia jak najszybciej. Liczymy, że Komisja podejmie decyzję do połowy 2019 r. Wtedy będziemy mogli w III kwartale 2019 finalizować proces przejmowania Lotosu - podkreśla Daniel Obajtek.

Zgodnie z jego deklaracją, w razie uzyskania zgody, Orlen w pierwszym etapie odkupi od Skarbu Państwa 32,99 proc. akcji Lotosu. W drugim ogłosi wezwanie do progu 66 proc.

