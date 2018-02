Fikcyjne sklepy internetowe działają przez kilka dni. To wystarczy, by ukraść kilkadziesiąt tysięcy złotych

Fot. twinsterphoto/Fotolia.com Najczęściej konta bankowe zakładane są na słupy. To ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że pomagają w przestępstwie

Przestępcy kasują kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu kilku dni. I znikają. Internetowe sklepy widmo to w sieci prawdziwa plaga. Powstają tylko po to, by wyciągnąć pieniądze od nieuważnych kupujących. Policja często rozkłada ręce, bo oszuści korzystają ze "słupów".



- Zamówiłam, zapłaciłam i kontakt ze sklepem się urwał. Po jakimś czasie zniknęła też strona. W sieci znalazłam za to więcej poszkodowanych - mówi money.pl pani Katarzyna. Straciła pieniądze, kupionego przedmiotu nigdy nie dostała. - Moja wina. Gdybym była bardziej ostrożna i mniej ufna, to mogłabym się przed stratą ustrzec. A teraz pozostaje mi tylko ostrzec innych - dodaje.

Pani Katarzyna nie jest jedyną osobą, która stała się ofiarą internetowych przestępców.

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa niedawno informowało, że od okresu świątecznego dostało ponad sto zgłoszeń podobnych oszustw. A to przecież tylko niewielka część spraw, które tam docierają. Część nie jest nigdy zgłaszana na policję. Funkcjonariusze z całej Polski przynajmniej raz w miesiącu zajmują się kilkoma takimi sprawami.

Wojciech stracił 335 zł. Robert stracił 1199 zł. Arkadiusz wysłał ponad tysiąc złotych za telefon. I nigdy go nie dostał. Teraz w sieci ostrzegają przed sklepem "Strefa Zakupów". Strona już nie działa, w sieci można znaleźć sporo negatywnych komentarzy. I sugestii, by zgłaszać szybko sprawę na policję. W sumie tylko na jednym forum jest kilkaset wpisów.

Wszyscy padli ofiarom bardzo popularnej metody naciągania. Mechanizm jest bardzo prosty. Nowe sklepy kuszą niską ceną, zbierają pieniądze za towar i rozpływają się. Przestępcy wyspecjalizowali się w ukrywaniu tożsamości, korzystają ze słupów do wypłaty pieniędzy. Znalezienie ich często jest niemożliwe. Przyznają to sami policjanci.

- To czasami są "weekendowe strzały". W ciągu tygodnia przestępcy kupują sobie pozytywne komentarze, w czwartek odpalają sprzedaż po konkurencyjnych cenach i już w niedzielę przestają działać. W regulaminie za to wpisali 14 dni na dostawę. I w ten sposób opóźniają negatywne opinie w sieci i zgłoszenie sprawy na policję - mówił money.pl jeden z policjantów walczących z przestępczością gospodarczą. O sprawie "sklepów widmo" informowaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku. Proceder wciąż trwa.

Gdy strona i oferta są gotowe, firma natychmiast uruchamia akcję produkowania pozytywnych komentarzy. W internetowych porównywarkach, na forach pojawiają się dziesiątki zadowolonych klientów. Chwalą zamówienie, kontakt, szybkość. Tworzą z nowo powstałej firmy wzór sprzedawcy. Polecają zakupy. Ale komentarze są kupione, a sprzętu nikt nie ma zamiaru wysyłać. Firma ma działać przez kilka tygodni, może miesięcy. I zniknie, kiedy w sieci zrobi się dym.

Jak wygląda taka akcja od strony przestępców? Zbierają zamówienia i pieniądze, a później znikają. W czasie, kiedy klienci się niecierpliwią i czekają na przesyłkę, oszuści zakładają już nowy biznes. Wszystko wygląda identycznie, zmienia się jedynie nazwa. Np. "FajneTelefony" zastępują "SuperTelefony". I biznes się kręci. - Czasami nie chce im się nawet zmieniać wyglądu strony. Naprawdę niewiele wystarczy, by oszukiwać - tłumaczył nam funkcjonariusz, który chce zachować anonimowość. W ten sposób zwraca uwagę, że to klienci muszą o siebie zadbać. Jak? Nie mogą rzucać się na najniższe ceny i niesprawdzone sklepy.

Kiedy do policji dotrą pierwsze sygnały, bez problemu można zablokować konto bankowe, które wykorzystywali przestępcy. Ale często na tym trop się urywa. Słupa można pozyskać przez internet. W efekcie nigdy nie zobaczy człowieka, któremu prał pieniądze. Nie pomoże szukać sprawców.

Jak znaleźć taką osobę, takiego słupa? Przykładowo oferując pracę i wymagając jedynie założenia konta bankowego. Historię pana Adriana, który w ten sposób został wkręcony, opisywaliśmy już w money.pl w materiale pt. "Słup i konto do prania pieniędzy poszukiwane. Jak Arkadiusz "okradł" nauczycieli ze Świnoujścia".

Jak to możliwe, że taki biznes się kręci? W większości postawiony jest na słupach. Przelewy są bezpośrednio na konto bankowe, w regulaminie strony rzadko można uświadczyć podstawowe dane firmy. A gdy już są - najczęściej są po prostu kradzione. Bardzo często też firmy zakładane są na podstawie kradzionych dokumentów. W sieci taką historię opisuje pani Edyta. Za jednym z fałszywych sklepów miał stać jej mąż. Problem w tym, że nigdy żadnej działalności nie zakładał. Wziął za to pożyczkę "u osoby prywatnej". Policja została poinformowana o sprawie. Ale negatywne komentarze z danymi męża Edyty wciąż w sieci się pojawiają.

Zresztą, nawet śledząc internetowe wpisy, można zauważyć jak szybko przestępcy zmieniają konta, na które należy wpłacić pieniądze. Co kilka postów pojawiają się nowe dane, nowy numer konta, a wciąż ten sam sklep.

Jak nie dać się naciągnąć? Przede wszystkim, trzeba być uważnym. Strona, która ma kilkanaście pozytywnych opinii i działa tylko od kilku dni nie jest wiarygodna. Lepiej poczekać. Nieproporcjonalnie niska cena towaru też powinna niepokoić.

Przestępcy mają najczęściej tylko jedną metodę płatności - zapłata przelewem. Czasami też do wyboru jest pobranie, ale z nierealną i ogromną stawką.

Od czego zatem trzeba rozpocząć internetowe zakupy w nieznanym miejscu? Od dokładnego przeczytania opinii znajdujących się w sieci. Warto zerknąć też w regulamin - powinny się tam znaleźć dane przedsiębiorstwa, które go prowadzi. Często warto też sprawdzić, czy podawany na stronach adres w ogóle istnieje. Często zdarza się, że przestępcy wymyślają adresy, które prowadzą w pole. Pojawiają się wątpliwości? Zrezygnuj z zakupu.