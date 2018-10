Sieć Play bardziej wiarygodna. Agencja Fitch patrzy przychylnym okiem

Fot. wikimedia commons (CC-BY-SA-3.0-PL) Choć dług jest olbrzymi, to Play zarabia na tyle dużo, by go bez problemu spłacać

To nadal jest poziom spekulacyjny, ale już tylko krok dzieli największego operatora sieci komórkowej w Polsce, by od agencji Fitch dostać rating inwestycyjny. Taka poprawa może zmniejszyć olbrzymie koszty obsługi długu w Play.

Agencja Fitch podniosła długoterminowy rating spółki P4 do "BB" z "BB-". Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja. P4 to operator największej sieci komórkowej w Polsce, liczącej 15 mln klientów i zarazem firma zależna notowanej na warszawskiej giełdzie spółki Play Communications.

Agencja podała, że podniesienie ratingu odzwierciedla mocny profil operacyjny operatora sieci komórkowej Play, z największymi udziałami na polskim rynku mobilnym pod względem przychodów i liczby abonentów. Fitch wskazał też na solidny cash flow i stabilny bilans spółki.

Dla spółki to o tyle ważna informacja, że finansuje się w całości długiem. Kapitały własne na koniec czerwca były ujemne i wynosiły -596 mln zł. W związku z tym oprocentowanie długu ma bardzo istotny wpływ na wyniki. Na same odsetki od wielkiego zadłużenia (8,8 mld zł) idzie kwartalnie ponad 90 mln zł. Zasoby gotówki na koniec czerwca spadły po wypłacie dywidendy do 180 mln zł.

Niezbyt podoba się to inwestorom giełdowym, którzy tylko w tym roku zbili kurs akcji o 44 proc. W piątek godzinę po otwarciu sesji idą nieznacznie w górę o 1,2 proc., czyli prawie tyle samo co indeks WIG20.

Fitch zakłada, że przychody spółki będą rosły w latach 2018-21 w niskim tempie jednocyfrowym, a marża EBITDA spadnie w 2018 roku do 32 proc. Ma to być efekt presji zmian w regulacjach dotyczących roamingu. Fitch prognozuje, że do 2021 r. marża wzrośnie do 33,5 proc.

Według agencji nakłady kapitałowe wzrosną w 2018 r. do 11,5 proc. udziału sprzedaży i pozostaną na tym poziomie do 2021 r., gdy mogą spaść do 8 proc. Analitycy spodziewają się, że dywidenda w latach 2019-21 będzie stanowić do 50 proc. wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy.

