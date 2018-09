Pekao zaangażował się we wspieranie polskich firm wychodzących za granicę

Prezes Pekao SA Michał Krupiński poinformował w rozmowie z money.pl, że bank powołał dział wspierania eksportu i ma już kilkadziesiąt podpisanych umów na rzecz wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Otwarcie pierwszego przedstawicielstwa polskiego banku w Londynie przez Pekao SA zbiegło się w czasie z oficjalnym włączeniem Polski do grona państw o rynkach rozwiniętych przez agencję indeksową FTSE Russell. Zdaniem prezesa Pekao Michała Krupińskiego ta decyzja pozwoli Polsce unikać wstrząsów gospodarczych wywołanych przez państwa uznawane za wschodzące, ale prowadzące mniej zdyscyplinowaną politykę ekonomiczną.

Krupiński dodał, że zmiana klasyfikacji rynku powinna z czasem spowodować znaczny dopływ kapitału. Równocześnie podkreślił, że dla samego banku wchodzenie w skład indeksu spółek „średnich”, to możliwość pozyskania inwestorów, a to z kolei pozwoli w ciągu kilku lat „doszlusować do dużych spółek”. Jak mówił, w tym celu Pekao skupia się na „inwestorach portfelowych z Wielkiej Brytanii i USA”. – Mamy też spore zainteresowanie inwestorów azjatyckich – zdradził Krupiński.

Bank zapowiada, że otwarcie zagranicznego przedstawicielstwa w Londynie ma wspomóc polskich przedsiębiorców planujących zdobycie brytyjskiego rynku oraz ułatwić rozmowy z funduszami private equity.

