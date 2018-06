Pendolino będzie mieć internet. Alstom w końcu zainstaluje wi-fi

Fot. Krzysztof Olszewski/ wp.pl W Pendolino od lat brakuje głównie jednej rzeczy - Wifi.

Jedne z najnowocześniejszych, a na pewno najszybsze pociągi w Polsce od kilku lat nie mogły się doczekać instalacji wi-fi. To ma się zmienić. Ich producent ma dostarczyć PKP Intercity kompletną dokumentację techniczną urządzeń, które zapewnią internet.

Choć Pendolino jeździ po polskich torach od końca 2014 roku, to ciągle jego pasażerowie nie mają tam dostępu do internetu. Taką opcję dają za to inne pociągi, których koszt zakupu był znacznie mniejszy.

Wielokrotnie PKP Intercity zapewniało, że nadrobi braki, ale kolejne terminy instalacji wi-fi były przekładane. Wszystko wskazuje na to, że w końcu podróżni będą mogli skorzystać z internetu w czasie jazdy. Jak podaje rynek-kolejowy.pl, opublikowane zostało już ogłoszenie przez PKP Intercity mówiące o „instalacji systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z usługą utrzymania w pociągach Pendolino ED250”.

Za instalację wi-fi ma być odpowiedzialny Alstom, a więc firma, która wyprodukowała Pendolino. Ma dostarczyć kompletną dokumentację techniczną urządzeń, które zapewnią internet w 20 pociągach.

Pendolino wreszcie się przyda. Przybywa linii, gdzie można jechać szybciej

Temat wi-fi w Pendolino to niekończąca się historia. Wielokrotnie pisaliśmy o niej na łamach money.pl. Swój początek ma jeszcze zanim PKP Intercity kupiło pociągi. Kolejarze nie wpisali wymagań dotyczących wi-fi w składach do warunków przetargowych. W branży zażarcie dyskutowano, czy nadwozie pociągu - tzw. pudło - ma się wychylać na zakrętach, czy nie. Ostatecznie kolejarze kupili niewychylające się pociągi. O wi-fi zapomniano lub w ogóle nie pomyślano. W efekcie najdroższe pociągi na polskich torach, po 20 mln euro sztuka, odpowiedniej instalacji nie mają.

PKP Intercity samo nie mogło położyć potrzebnych kabli, bo straciłoby gwarancję na pociągi.

Każdy z zamówionych przez PKP Intercity Pendolino składa się z siedmiu wagonów. Pociągi mają prawie 190 metrów długości i ważą 395,5 ton. W Pendolino są dwie klasy: pierwsza i druga. Na pokładzie pociągu są łącznie 402 miejsca - 57 w klasie pierwszej i 345 w drugiej.

Aerodynamiczny nos pociągu został zaprojektowany przez włoskiego projektanta samochodów Giorgetto Giugiaro, który pracował przy modelach m.in. Ferrari, Maserati, Audi czy Fiata.

