Wi-fi wreszcie w Pendolino. PKP podpisało umowę z Alstomem

Do końca 2018 roku wyjedzie pierwsze Pendolino z dostępem do wi-fi. Po 7 latach negocjacji PKP IC podpisało umowę z Alstomem. Dotąd podróżni nie mieli dostępu do internetu, bo przez montaż routerów PKP straciłoby gwarancję na pociągi.

PKP Intecity podpisało wyczekiwaną umowę z firmą Alstom, producentem Pendolino. Wyczekiwaną, bo umożliwia montaż routerów wi-fi. Dotąd nie było to możliwe, bo przez montaż na własną rękę PKP straciłoby gwarancję na pociągi. Batalia o internet dla podróżnych trwała aż 7 lat.

Kontrakt opiewa na 31,7 mln euro. Za tę kwotę Alstom zamontuje routery z dostępem do bezprzewodowego internetu we wszystkich 20 składach. Firma będzie też odpowiedzialna za serwisowanie urządzeń przez 5 lat. Licencja zostanie jednak przeniesiona na PKP IC. Dla podróżnych internet będzie darmowy.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Dążymy do tego celu dzięki kompleksowym inwestycjom realizowanym zarówno w zakresie infrastruktury kolejowej, jak i taboru. Wszystko po to, aby w perspektywie 2023 roku posiadać w Polsce w pełni zmodernizowaną i nowoczesną kolej. Stąd podpisana właśnie umowa na montaż urządzeń wi-fi w 20 składach Pendolino - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Montaż pierwszych routerów wi-fi zacznie się już we wrześniu. W sierpniu przeprowadzono testy urządzeń. Do końca roku internet ma być dostępny we wszystkich wagonach Pendolino.

Intercity w 2011 roku kupiło 20 składów Pendolino. Kosztowały 1,7 mld zł, kolejne 800 mln zł wydano na budowę centrum serwisowego i pełne utrzymanie pociągów przez 17 lat. Za to też odpowiada Alstom. Do użytku pociągi oddano w grudniu 2014 roku. Dokładnie 14 grudnia na tory wyjechał pierwszy skład.

Temat wi-fi w Pendolino to niekończąca się - tak się przynajmniej do niedawna wydawało - historia. Wielokrotnie pisaliśmy o niej na łamach money.pl. Swój początek ma jeszcze zanim PKP Intercity kupiło pociągi. Kolejarze nie wpisali wymagań dotyczących wi-fi w składach do warunków przetargowych. W efekcie najdroższe pociągi na polskich torach dotąd nie miały odpowiedniej instalacji.

Każdy z Pendolino składa się z siedmiu wagonów. Pociągi mają prawie 190 metrów długości i ważą ponad 395 ton. W Pendolino są dwie klasy: pierwsza i druga. Na pokładzie pociągu są łącznie 402 miejsca - 57 w klasie pierwszej i 345 w drugiej. Aerodynamiczny nos pociągu został zaprojektowany przez włoskiego projektanta samochodów Giorgetto Giugiaro, który pracował przy modelach m.in. Ferrari, Maserati, Audi czy Fiata.

