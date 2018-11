PepsiCo inwestuje w Polsce. Będzie produkować ziemniaki nowej odmiany

Jak twierdzi szef programu agrarnego w Polsce, firma dąży do tego, aby zwiększyć udział posiadanych na wyłączność odmian ziemniaka z 40 do 85 proc.

Zakład w Grodzisku Mazowieckim to największy odbiorca ziemniaka do chipsów w Polsce. A także jeden z największych zakładów PepsiCo w Europie. Zatrudnia on 550 osób. I produkuje dziennie 1,5 mln paczek chipsów. Do ich wytworzenia zużywa się 750 ton ziemniaków.