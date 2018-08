PGNiG bije rekord. Najlepszy drugi kwartał w historii

Fot. Fot. Wojciech Strozyk REPORTER Piotr Woźniak może być zadowolony z wyników PNGiG. Głównie dzięki wzrostowi cen gazu i ropy

Wzrost cen ropy i gazu zrobił swoje. Choć PGNiG traci na obrocie gazem, to nadrabia to z nawiązką na wydobyciu. Dzięki temu drugi kwartał był dla spółki najlepszy w historii.

Historycznie drugie kwartały dla PGNiG nie były zwykle rewelacyjne. Kilka razy zdarzały się nawet straty. Dotąd najlepszy był w 2015 roku, kiedy zysk netto doszedł do 621 mln zł.

Teraz ten rekord poprawiony został o 83 mln zł. Grupa PGNiG miała 704 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale 2018 r. wobec 499 mln zł zysku rok wcześniej. Lepsze zyski udawało się osiągać dotąd tylko wtedy kiedy było zimno, czyli w pierwszych, lub czwartych kwartałach.

- Wyniki grupy PGNiG w pierwszej połowie roku dają powody do zadowolenia. Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem - powiedział prezes Piotr Woźniak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7639 mln zł wobec 7165 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację), który pokazuje jak spółka sobie radzi bez uwzględniania działalności finansowej, wyniósł 1 626 mln zł wobec 1 408 mln zł rok wcześniej. To o 7 proc. wyżej, niż jeszcze miesiąc temu prognozowali analitycy ankietowani przez PAP.

Giełda zareagowała w czwartek wzrostem kursu akcji o 2,6 proc.

Notowania akcji PGNiG w ostatnim tygodniu





Ceny gazu 28 proc. w górę

Spółka pochwalić może się przede wszystkim wynikami segmentu poszukiwania i wydobycia gazu i ropy. Z gazu miała przychody większe o 240 mln zł niż rok temu (+33 proc. rdr), a z ropy o 139 mln zł (+33 proc. rdr). To efekt wzrostu cen ropy naftowej o 39 proc. rok do roku i gazu o 28 proc. średnio w kwartale (cena z Rynku Dnia Następnego na TGE).

- Największy wpływ na wynik grupy miały rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak, wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie - powiedział prezes Woźniak.

Wolumenowo sprzedaż wydobytej przez PGNiG ropy była niższa o 7 proc. (294 tys. ton), a gazu - wyższa o 3 proc. (32 mln m.sześc.). Ale wzrost cen zrobił swoje i przychody wystrzeliły w górę.

Wydobycie (nie mylić ze sprzedażą) gazu rdr wzrosło o 3 proc. - do 1,07 mld m.sześc., a ropy o 20 proc. - do 324 tys. ton.

W Polsce pozyskano ze złóż 314 mln m.sześc. gazu wysokometanowego i 559 mln m.sześc. zaazotowanego, czyli o odpowiednio o 13 mln m.sześc. mniej i 26 mln m.sześc. więcej niż rok temu. W Norwegii - 147 mln m.sześc. gazu wysokometanowego, czyli o 5 mln m.sześc. więcej rdr. W Pakistanie - 53 mln m.sześc. gazu zaazotowanego, czyli o 19 mln m.sześc. więcej rdr.

Jeśli chodzi o ropę naftową, to w kraju PGNiG pozyskało ze złóż 189 tys. ton, czyli o 40 tys. więcej niż rok temu. W norweskich złożach wydobycie też było wyższe - wyniosło 135 tys. ton, czyli 14 tys. więcej rdr.

Straty na obrocie. Kontrakty terminowe na minusie

Dla firmy ciągle problemem jest obrót gazem. W drugim kwartale straciła na tym 209 mln zł na poziomie EBITDA. To wynik i tak o 59 mln zł lepszy niż rok temu. Tu też pomaga wzrost średniej ceny gazu, dzięki czemu mimo niższej o 5 proc. rdr jego sprzedaży udało się zwiększyć przychody o 466 mln zł do 5,1 mld zł.

Do strat dołożyły się ostre zmiany na rynku kontraktów zabezpieczających cenę gazu. Niedawno pisaliśmy o problemach Polenergii na kontraktach na ceny energii, ale jak widać spekulacje na TGE, tyle że na cenach gazu dotknęły też giganta gazowego. W całym półroczu na wycenie kontraktów terminowych na gaz PGNiG straciło 280 mln zł, z czego 107 mln zł w samym drugim kwartale.

PGNiG handluje też energią elektryczną i ciepłem. Sprzedaż energii w drugim kwartale wzrosła o 11 proc. o 46 mln zł do 0,45 mld zł, a ciepła spadła o 28 proc. do 173 mln zł.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii - o blisko 19 proc. oraz do elektrowni i elektrociepłowni - o prawie 31 proc. PGNiG zwraca uwagę także na dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która - oprócz tradingu na rynkach giełdowych - dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W drugim kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu - niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

W drugim kwartale grupa PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m.sześc. i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica. Udział dostaw z kierunku wschodniego, czyli głównie z Rosji spadł do 77 proc. z 80 proc. rok wcześniej.

Jeśli chodzi o dystrybucję gazu, to mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, grupa PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży. Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 proc.

Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł.

W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, tj. o 5 proc. mniej rdr. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 proc.

Wydobycie w Polsce 3,8 mld m.sześc.

PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia w Polsce 3,8 mld m.sześc. gazu ziemnego rocznie w latach 2018-2019. To tyle samo, ile spółka pozyskała ze swoich złóż w ostatnim roku, tj. od lipca 2017 do czerwca 2018.

Ropy naftowej ma być w tym roku 820 tys. ton, czyli tyle samo ile spółka wydobyła od lipca 2017 do czerwca 2018. W przyszłym roku wydobycie spadnie do 784 tys. ton.

Na terenie Polski do końca 2018 r. PGNiG planuje zagospodarowanie co najmniej sześć odwiertów i podłączyć co najmniej osiem - głównie w rejonie działalności oddziału w Sanoku. Ponadto prowadzone będą prace nad projektem Geo-Metan, wykorzystującym technologie szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego.

Zagraniczna spółka koncernu, PGNiG Upstream Norway kontynuuje wydobycie węglowodorów i zagospodarowanie złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"W najbliższej perspektywie znajduje się analiza wyników testu produkcyjnego na złożu Fogelberg i potencjalne przygotowanie planu zagospodarowania w przypadku pozytywnych wyników testu. Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2-3 lata. Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów w celu zapewnienia strategicznych dostaw gazu z kierunku północnego" - napisano w raporcie.

W Pakistanie na drugą połowę 2018 r. zaplanowano wykonanie kolejnego otworu eksploatacyjnego Rehman-5. Równocześnie rozpoczną się prace wiertnicze na kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D.

"Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na dwóch kolejnych perspektywicznych strukturach W1 i W2. Rozwiercanie tych struktur jest planowane na lata 2020 i 2021, po zakończeniu prac sejsmicznych" - wskazano także w raporcie.

