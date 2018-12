Pierwsza część obwodnicy Olsztyna już otwarta dla kierowców

Prowadzi od DK16 w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez okolice Gronit i Tomaszkowa do drogi S51. W ramach inwestycji powstały również drogi serwisowe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, a także wyremontowano wybrane drogi lokalne.

Dostęp do obwodnicy zapewniony został poprzez rondo turbinowe w okolicy Kudyp, tzw. węzeł Olsztyn Zachód oraz węzeł Olsztyn Południe na przecięciu DK16 z S51 w okolicy Tomaszkowa. Połączenie przyległych terenów z obwodnicą zapewnia układ dróg serwisowych.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm INTERCOR z Zawiercia oraz MOST z Sopotu. Inwestycję zrealizowano w systemie „Projektuj i buduj”. Do zadań wykonawcy oprócz robót budowlanych należało wykonanie niezbędnej dokumentacji, a także uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to 387,5 mln zł, wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 486,5 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi prawie 368 mln zł wydatków kwalifikowanych.

Oddany w czwartek odcinek to wstęp do znacznego odciążenia Olsztyna od ruchu tranzytowego. W budowie jest dalsza część obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S51 o długości ponad 16 km od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód.