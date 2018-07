Pierwszy łódzki odcinek A1 w realizacji. Za setki milionów

Fot. GDDKiA Budowa łódzkiego odcinka A1 ma skończyć się za 2,5 roku

GDDKiA podpisała umowę na realizację odcinka A autostrady A1 z węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego Południe. Chodzi o odcinek będący w użyciu, ale wymagający modernizacji. Liczy on dokładnie 15,9 km.

Autostrada A1 to jedyna w Polsce tego typu droga o przebiegu północ-południe. Po ukończeniu będzie biec z Gdańska do granicy z Czechami. Droga będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz projektu „Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”.

- Po zakończeniu budowy autostrada w naturalny sposób utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic, co ułatwi dostęp do polskich portów z Czech, Słowacji czy Węgier. W efekcie przyczyni się do rozwoju rodzimej gospodarki w ujęciu lokalnym i ogólnokrajowym – skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

A2 do Siedlec w 2023 r. Ruszają prace nad koncepcją programową

To kolejny odcinek A1, na który w ostatnim czasie została podpisana umowa. Tydzień temu ogłoszono umowę z wykonawcą na odcinek w województwie śląskim. Zostały jeszcze trzy odcinki, na które, jak podkreślił p.o szefa GDDKiA Jacek Gryga, zostaną podpisane stosowne umowy w ciągu kolejnych kilku tygodni.

Wykonawcą odcinka łódzkiego jest konsorcjum Budimex – Strabag. Kontrakt podpisano w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Umowa przewiduje, że czas prac zamknie się w 32 miesiącach. Koszt przedsięwzięcia to 478,9 mln zł.

Autostrada w tym odcinku będzie mieć dwie jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku oraz pas awaryjny. Jej bieg będzie pokrywał się ze śladem istniejącej drogi. Jej powierzchnia będzie betonowa.

Dla kierowców najbardziej istotna będzie przebudowa węzła Piotrków Trybunalski Zachód. Będzie można z niego skręcić z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy na Łódź, co dotychczas nie było możliwe.

