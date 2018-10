Przewodniczący "Solidarności" stwierdził, że związek „nie jest stroną' w tym sporze. – Na szczęście czasy Centralnej Rady Związków Zawodowych (licencjonowana przez władze organizacja związkowa w PRL – przyp.red.) się skończyły. - Solidarność nie jest stroną w tym proteście. Podpisaliśmy porozumienie. Ja jestem do dyspozycji. A co do naszej ewentualnej reakcji w sprawie zwalnianych działaczy OPZZ, przypominam, że OPZZ też nie reagował, gdy zwalniano naszego przewodniczącego w JYSK, przewodniczącą w Białogardzie czy naszych działaczy w kilku innych szpitalach należących do Centrum Dializ. Wtedy nie zająknęli się ani słowem. Więc skąd te pretensje dzisiaj do nas?– pytał.