Piwna rewolucja idzie na giełdę. Browar Jastrzębie planuje debiut na NewConnect

Fot. MAREK LASYK/REPORTER/EAST NEWS Browar Jastrzębie będzie kolejnym po Czarnkowie na stołeczenym parkiecie

Jeszcze w tym roku na rynku NewConnect pojawi się kolejny browar. Do notowanego na tym parkiecie Browarze Czarnków dołączy Browar Jastrzębie.

Choć Browar Jastrzębie nie ma jeszcze zakładu produkcyjnego, to zgromadził ponad 4,5 mln zł kapitału. Debiut na NewConnect ma pomóc zebrać kwotę wystarczającą do zbudowania faktycznego browaru, co zaplanowano na drugą połowę roku 2019. - Rynek NewConnect stwarza możliwość pozyskania kapitału przez perspektywiczne spółki, które posiadają dobrze skonstruowany model biznesowy – wyjaśnił prezes Browaru Jastrzębie Piotr Piekarski.

To nie jedyna ciekawostka w modelu biznesowym Jastrzębia. Firmę tworzy kilka osób z doświadczeniem w browarnictwie, które postanowiły zbudować nowy zakład na piwnej mapie Polski, który będzie świadczył usługi jako tzw. browar kontraktowy – warzył piwo na zlecenie innych firm nieposiadających swoich zakładów produkcyjnych. Pierwsze takie umowy zostały już podpisane.

- W początkowym etapie funkcjonowania browaru będziemy sprzedawali wolne moce produkcyjne browarom kontraktowym. Nastawiamy się głównie na współpracę z małymi sklepami, bowiem analizy rynkowe wskazują, że odpowiadają one za bardzo wysoki udział w sprzedaży piwa ogółem. Dodatkowo, piwo rzemieślnicze nie jest tak trwałe jak koncernowe, więc ważnym czynnikiem jest również duża rotacja. W naszym planie marketingowym chcemy się skoncentrować na bezpośrednim dotarciu do klientów - dodał Piekarski.

Zobacz też, jak państwo walczy z reklamami piwa:

Docelowo Browar Jastrzębie chce także warzyć "wysokogatunkowego piwa pod marką własną". Zarząd liczy, że poza zebraniem kapitału NewConnect, zwiększy rozpoznawalność firmy na rynku – wśród klientów i partnerów biznesowych.

